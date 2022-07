Chrisean Rock sort sa dent après la séparation de Blueface

*Soupir*

Les voilà repartis…

La relation obscure entre Blueface et Chrisean Rock a eu des fans à la fois curieux et absolument confus et la confusion a récemment culminé à propos d’un implant dentaire.

Plus tôt ce mois-ci, Blueface a annoncé qu’il prendrait ses distances avec la jeune mannequin et influenceuse parce qu’elle n’a pas “tenu sa fin” de leur accord alors qu’elle était repérée dans une section avec le rappeur Fivio Foreign. Cela a apparemment énervé Blueface et il l’aurait bloquée pour avoir côtoyé le collègue rappeur.

«Moi et Rock, on vibre. Elle n’est pas assez fiable – je veux dire que nous avions un accord et qu’elle n’a pas tenu sa part de l’accord, aussi simple que cela. C’est tout ce que c’est », a déclaré le rappeur de 25 ans à ses fans sur les réseaux sociaux.

“Ce n’est pas une rupture. Nous vibrons toujours. Nous nous connectons toujours. Nous avons encore ahh ahh ahh. Elle n’est tout simplement pas assez fiable pour moi… C’est important d’avoir une personne sur qui on peut compter.

Dans un article séparé, l’artiste “Thotiana” a continué à se plaindre de sa séparation d’avec la star de la télé-réalité, disant aux fans que Rock l’avait apparemment allumé après avoir remplacé sa dent manquante.

Rock est devenue célèbre sur les réseaux sociaux après avoir perdu sa dent alors qu’elle se battait dans la série de télé-réalité OnlyFans remplie de drames de Blue Club des filles bleues.

« Depuis qu’elle a cette dent, elle en est une. Je vois ce qui se passe… Les salopes ont une dent et c’est comme… » a-t-il dit.

Ils disent que les gens feront les choses les plus folles par amour et le sentiment semble sonner vrai pour Rock. Tu te souviens quand elle s’est fait tatouer le rappeur géant sur son cou ? Eh bien, après avoir vu la vidéo de Blueface, la native du Maryland a proposé de retirer sa dent remplacée pour son boo.

“Garçon, je peux retirer la dent pour toi”, a-t-elle répondu via son histoire Instagram.

Chrisean Rock a affirmé que Blueface ne pouvait pas gérer son être “attrayant”, enlève sa dent remplacée

Il semble que Chrisean Rock ait été vraiment blessé par la décision de Blueface de se séparer car, après l’annonce, le musicien en herbe de 21 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une histoire différente sur leurs problèmes relationnels. Rock a affirmé que Blueface ne pouvait pas supporter qu’elle soit “attrayante”.

“Tu mets un front pour me faire plus mal”, a écrit la star dans une longue histoire Instagram. “Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert d’agir comme si tu ne m’aimais pas vraiment. Quoi que tu fasses, ça ne durera pas longtemps.

Rock a ajouté :

“Je continue juste à m’occuper et je prie pour que le nuage noir disparaisse. Le fait que tu dises toutes ces choses pour avoir une certaine apparence montre simplement à quel point tu es un gars immature. Tu agis comme si tu n’avais pas peur de me perdre, c’est drôle pour moi.

Effectivement, Chrisean était tellement déterminée à se remettre avec son boo qu’elle a mis en ligne une vidéo d’elle dévissant son incisive récemment implantée.

« Je l’ai fait pour toi Blue. J’ai enlevé ma dent”, a écrit la star de télé-réalité. “Je l’ai sorti pour toi papa. Il ne me restait plus qu’à le dévisser. »

FILLE…

Plus tard, on l’a vue se rendre chez un dentiste pour faire remplacer la dent –cette fois avec le visage de Blueface dessus.

Blueface a clairement approuvé le nouveau travail dentaire car il a répondu dans sa propre vidéo en disant;

“C’est ma copine Rock Rock. Allez tête et apportez-moi cette dent bébé. Ramène cette dent à la maison bébé. Il a ajouté: “Nous allons le mettre sous l’oreiller et nous allons gagner 150 000 dollars.”

Peut-on dire toxique ?

Rock et Blueface se sont rencontrés lors du tournage de la série télé-réalité de la star du hip-hop Club des filles bleues en 2020, mais ils ont eu une relation turbulente au cours des deux dernières années.

Que pensez-vous de la relation entre Chrisean et Blueface ? Doivent-ils rester ensemble à votre avis ? Sonnez dans les commentaires.