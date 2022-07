Chrisean Rock obtient une photo de Blueface cimentée sur sa dent

Et la saga continue…

L’histoire de Chrisean Rock et de sa dent de devant manquante ne semble jamais se terminer. Le modèle et la personnalité des médias sociaux ont récemment partagé une vidéo montrant sa dent de remplacement avec une image vivante du visage de Blueface dessus.

Le Twitter noir a répondu :

Un utilisateur a déclaré: “Chrisean a vraiment eu une dent et a mis Blueface dessus… Omg, s’il vous plaît, ne laissez jamais un homme m’attacher comme ça”

Les tweets ont continué.

Aie.

Pourquoi ressentait-elle le besoin d’aller aussi loin ?

Comme indiqué précédemment, Blueface a décidé de rompre les liens avec Chrisean après avoir été repérée avec Fivio Foreign plus tôt ce mois-ci. Il est même allé jusqu’à la bloquer.

Sur les réseaux sociaux, le rappeur californien a partagé : « Me and Rock we vibe. Elle n’est pas assez fiable – je veux dire que nous avions un accord et qu’elle n’a pas tenu sa part de l’accord, aussi simple que cela. C’est tout ce qui est.