Chrisean Rock et Blueface se lancent dans une altercation physique

Malheureusement, il semble que les choses aient pris une tournure volatile dans une relation extrêmement toxique entre un rappeur et sa petite amie.

Tôt mardi, des vidéos ont fait surface de Blueface et de son rappeur / protégé de la télé-réalité / petite amie Chrisean Rock se battant dans la rue. Comme indiqué précédemment, le couple a fait la une des journaux pour diverses raisons, notamment Chrisean battant la mère et la sœur de Blueface, ses multiples tatouages ​​​​dédiés au rappeur “Thotiana” et leur rupture repoussée par Chrisean réparant sa dent de devant manquante. Nous nous souvenons tous de la tournure de ce drame insensé sur les incisives, n’est-ce pas?

Ces derniers temps, cependant, les deux semblaient être sur une voie plus positive et ont même eu un double rendez-vous avec le rappeur DDG et la chanteuse et future princesse Disney Halle Bailey.

De toute évidence, cependant, les choses ont mal tourné.

Le combat de Blueface et Chrisean Rock filmé

Dans une vidéo choquante obtenue par TMZ Chrisean et Blueface se chamaillent à Los Angeles

Dans la vidéo, on voit des spectateurs regarder les deux s’agresser. Chrisean est vu en train de pousser Blueface avant de le frapper au visage. Le rappeur est vu en train de frapper la tête de la star de “Baddies South” et la faisant tomber au sol, avant de lui arracher la chaîne autour du cou.





La vidéo se termine finalement après que quelques grands hommes se soient finalement interposés entre les deux.

TMZ ajoute qu’une source du LAPD a déclaré qu’un rapport de crime avait été lancé et que l’incident faisait officiellement l’objet d’une enquête. Le point de vente rapporte que les procureurs peuvent envisager des accusations après avoir interrogé Blueface et Chrisean et examiné des vidéos de surveillance supplémentaires.

Blueface et Chrisean Rock sont rentrés ensemble après leur combat, mais Blueface a accusé Rock d’avoir triché

La séparation n’a pas duré longtemps car les deux étaient de retour à la Casa De Blueface et de retour sur Instagram le matin. Chrisean a ajouté dans un message qu’elle n’avait pas été abusée par son petit ami.

“La seule chose qu’il frappe, c’est ce pneu”, a écrit la star de télé-réalité sur un selfie dans la salle de sport.

Plus tard, elle a été fustigée par Blueface qui a utilisé Instagram pour exposer plus de leur drame.

Dans les vidéos les plus récentes, Blue demande à Rock ce qu’il faudrait pour mettre fin à leur relation dysfonctionnelle. Blueface la contrarie alors à propos du combat et lui offre 100 000 $ pour le laisser tranquille.

« Tu veux me battre en public, alors quoi de neuf ? » dit Blueface dans une vidéo. « Que faudra-t-il pour mettre fin à cette belle et agréable ? 100 000 $, c’est plutôt agréable.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Blueface a ensuite accusé la femme de parler à d’autres hommes. Le maître de cérémonie californien a avoué qu’il avait consulté le téléphone de Chrisean et nommé des hommes avec qui il pensait qu’elle couchait.

“Vous ne la connaissez pas”, dit-il à la caméra. «Elle a f *** da CO à la putain de prison, ils ne savent pas que tu es vraiment une pute. Une pute avec des tatouages. Qui d’autre avons-nous ? Nous avons Terry, nous avons Jarvis… »

Chrisean, qui semble arborer un œil au beurre noir frais, nie les allégations et lui demande d’arrêter d’enregistrer.

Il est clair que ces deux personnes ne devraient certainement pas être impliquées l’une dans l’autre, mais le monde de violence domestique boîte être seul, isolé et rempli de peur. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence de la part de son partenaire, de l’aide est disponible.

Veuillez appeler la National Domestic Violence Hotline au 800-799-7233 car tout le monde mérite des relations saines.