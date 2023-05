Chrisean Rock embrasse la maternité à 20 semaines de grossesse

A 20 semaines de grossesse, Roche chrétienne s’est ouvert sur le fait de devenir mère avec ou sans Visage bleuqui dit qu’il ne se soucie pas de son « histoire sanglante ».

Le Fou amoureux les stars ne sont plus amoureuses, mais leur dynamique semble toujours toxique. Chrisean est prête à changer sa vie, partageant son côté plus doux alors qu’elle se prépare pour la nouvelle arrivée. Cependant, Blue a répondu en lui rappelant qu’il avait toujours le sang froid.

Le Méchants Ouest La star a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux avec une vidéo d’elle subissant une échographie. Entouré de caméras du Réseau Zeus, la mère, la sœur et Blue de Chrisean l’ont soutenue tout au long de ce rendez-vous émouvant. La future maman « est immédiatement tombée amoureuse » lorsqu’elle a vu le visage du bébé et entendu son cœur battre pour la première fois.

Chrisean Rock partage des images d’une échographie lors de son rendez-vous chez le médecin

« Sheesh, j’ai déjà 20 semaines, mais quand j’ai vu le visage de ce qui grandissait en moi, j’ai dû prier pour chasser la peur d’être maman », a écrit Chrisean. « Je documente actuellement avec @thezeusnetwork. Et c’est super écrasant parce que cette grossesse était planifiée, mais maintenant il ne voit plus d’avenir avec moi. « Nous nous sommes tous les deux fait des choses qui nous ont fait perdre confiance, alors [when] Je me suis retrouvée avec l’option d’avorter, j’ai été surprise d’être si loin qu’il n’est pas possible de revenir en arrière d’être une maman. Je suis instantanément tombé amoureux quand j’ai vu le visage et entendu le cœur battre… », a ajouté Chrisean.

La rappeuse « It’s A Vibe » a réfléchi sur son passé douloureux, trouvant la force d’aller de l’avant et sa détermination à être là pour son enfant.

« Les mauvaises pensées comme » Je ne veux plus être rock, je ne veux plus être célèbre, j’ai merdé, j’aurais dû rester à l’école mais j’ai dû séparer mon chagrin de la plus grande chose que j’ai prié au début. Je ne vais pas bouger par peur. Je suis d’accord pour passer à autre chose. Je suis d’accord pour lâcher prise [of] tout ce qui n’est pas pour moi », a déclaré le joueur de 22 ans.

Cela ressemble à un « DaBigBaby » inspiré par la maternité pour grandir rapidement en peu de temps. Peu importe l’amour qu’elle peut avoir pour Blue, Chrisean se choisit elle-même et son enfant.

« Avoir un enfant ne m’empêchera pas de gagner de l’argent, d’apprendre, de développer plus d’amour et de temps pour moi. Je n’ai besoin d’un dollar de personne pour être ici pour cet enfant. Je suis bénie et très favorisée, c’est donc la seule chose qui compte en ce moment », a-t-elle poursuivi. « J’ai hâte de montrer mon parcours à travers les hauts et les bas de cette expérience. À travers tout cela, je suis parti gagner », a déclaré l’influenceur.

Blueface répond à « Sob Story » de Chrisean qu’elle est prête à passer à autre chose

Dans la foulée du message émotionnel de Chrisean, Blue est allé en ligne pour la contrarier dans une série de tweets. Il a annoncé qu’il ne se souciait pas de son « histoire sanglante ».

Ajoutant qu’elle « savait quelle heure il était quand elle est arrivée. Horloge à l’arrivée ou à la sortie, j’aime toutes mes houes », a écrit Blueface.

Le rappeur « Thottiana » est peut-être revenu à ses anciennes habitudes de pêche à la traîne en ligne, mais Chrisean tourne clairement une nouvelle page pour l’avenir de son bébé. Son état d’esprit est probablement le meilleur compte tenu de la réaction de Blue lorsqu’elle lui a dit qu’elle était enceinte.

Comme BOSSIP précédemment signaléil a immédiatement exigé un test ADN, a trollé Chrisean en ligne et a même poignardé le gâteau qu’elle lui avait donné en annonçant qu’ils attendaient un enfant ensemble.