Chrisean révèle les abus de son père après que Blueface l’ait assommé

Le couple toxique constamment à la mode a de nouveau fait la une des journaux, mais Chrisean a révélé une raison plus profonde derrière ce drame.

Quand d’autres couples normaux sortent ou rencontrent les familles de l’autre, c’est une jolie séance photo. Lorsque Visage bleu et chrétien faire ces choses, elles se transforment souvent en combats renversants et traînants. Littéralement. Contrairement au précédent combats brutaux, ils sont du même côté cette fois. Selon Nouveau hip-hop chaudpeu de temps après que Blueface aurait assommé le père de Chrisean vendredi, elle a révélé qu’il l’avait fait venir après des années d’abus.

du réseau Zeus les caméras et l’équipe ont suivi le couple controversé pour rencontrer la famille de Chrisean dans sa ville natale de Baltimore. Une vidéo virale a montré un affrontement chaotique à l’extérieur de l’hôtel Four Seasons. Il montrait Blueface au cœur de celui-ci, lançant des foin pendant que Chrisean se précipitait à ses côtés. Plus tard, elle a identifié l’homme comme étant son père. Découvrez le clip ci-dessous.

“Donc, mon petit ami a assommé mon père. Les choses de la famille ne se sont pas bien passées, je ne savais même pas ce qui se passait”, a écrit Chrisean sur Instagram Stories.

Blueface a ri de l’incident, ne faisant qu’un seul commentaire par la suite : “Je suis son papa maintenant.”

Une histoire familiale tragique d’abus

La Méchants : Sud La star a évoqué une enfance difficile dans sa musique et ses interviews passées. Chrisean et ses 11 frères et sœurs ont survécu à la pauvreté, à l’itinérance et à la maltraitance. Sa mère a lutté contre la toxicomanie tandis que son père a passé une grande partie de sa jeunesse en prison. Peu de temps après le combat, Chrisean s’est tournée vers les réseaux sociaux pour défendre Blueface en train de frapper l’homme qui, selon elle, a terrorisé sa famille.

“Le même père qui a été assommé était le même gars qui a attaché ma mère dans les bois juste pour la battre parce qu’elle crie si fort dans la maison quand il l’a battue devant nous”, a écrit Chrisean dans les tweets maintenant supprimés. . “Alors il s’est mis en quatre pour endommager toute ma famille, ce même père que j’ai rencontré quand j’avais 7 ans.” “Quelqu’un était censé assommer ce négro il y a longtemps”, a-t-elle ajouté.

Il n’y a aucune excuse pour les abus, mais ces détails douloureux expliquent le volatilité dans la relation de Chrisean. La jeune femme de 22 ans a subi un traumatisme dû à la violence domestique bien avant de rencontrer Blueface. Elle devait être une combattante pour elle-même et ses dix frères et sœurs plus jeunes.

Les deux familles pèsent.

Il y avait déjà beaucoup de mésentente entre les deux familles. En mai, BOSSIP a rapporté que Chrisean a battu la mère de Blueface, Karlissa Saffold et sa sœur Kaliwae. Saffold a appelé son fils “le diable vivant” pour avoir amené sa petite amie rencontrer la famille et avoir encouragé Chrisean pendant le combat. Lorsque Saffold a vu le premier message de Chrisean sur Blueface frappant son père, elle a répondu avec incrédulité et déception.

“Jonathan, je t’ai élevé mieux que ça. Je sais qu’elle ment », a écrit Saffold sur Instagram.

La vidéo montre également plusieurs membres de la famille de Chrisean tentant de se précipiter sur Blue en représailles, mais la sécurité de Zeus est intervenue. L’un des membres furieux de la famille était sa sœur Tesehkila femme aux cheveux orange vif.

Un autre membre de la famille de Chrisean a pesé sur le combat, disant qu’elle voulait participer la prochaine fois.

“Chrisean, tu es vraiment vert comme ça. Vous êtes tous sur des conneries bizarres. VENEZ ME COMBATTRE !! Et allez vous faire foutre. Pas besoin de noms. Vous savez exactement qui vous êtes », a écrit le membre de la famille en réponse à Chrisean.

Peu importe à quel point le couple a l’air mignon lors de rendez-vous ou sur la piste, toutes les personnes impliquées doivent se séparer et suivre une thérapie dès que possible. La dernière chose dont le duo a besoin est de continuer sur cette voie destructrice.

Blueface et Chrisean ont tous deux un bel avenir, mais pensez-vous que le couple puisse ou doive survivre après ce dernier combat ?