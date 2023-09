Chrisean aborde la vidéo d’un bébé mal attaché dans son porte-bébé

Bien que Chrisean dise qu’elle ne pouvait pas se connecter avec Blueface, quelque chose a changé entre les « ex toxiques ».

«Quand tu es une nouvelle maman, le nouvel emploi du temps te submerge. Alors faites simplement quelque chose qui vous calme et qui soit paisible.

La superstar du rap Cardi B. a rappelé à Chrisean l’importance de prendre du temps pour soi en tant que nouvelle maman via TMZ.

De plus, l’artiste a partagé qu’elle était indéniablement obsédée par le fait d’être une maman de garçon, mais qu’elle était néanmoins dépassée.

Le chanteur a déclaré : « J’appelle mon bébé papa. Est-ce qu’il aide ? Non. »

Dans la vidéo virale, la nouvelle maman tient en équilibre un chien, deux caddies pleins et un bébé – un scénario accablant pour tout le monde. Le chanteur de « Vibe » dit : « Au lieu que cette dame m’enregistre, elle aurait pu m’aider. »

Chrisean Rock répond après avoir été traînée pour ne pas avoir correctement attaché son bébé dans un porte-bébé et admet qu’elle changera le nom de son fils en Blueface après lui avoir « pardonné ».

Chrisean envisage de donner à son petit garçon le nom de Blueface

Bien qu’elle prétende bénéficier d’un soutien parental minimal de la part de Blue, elle a décidé que son fils devrait porter le nom de son père.

Peu importe s’il est un peu mauvais payeur, même si Chrisean nie avec véhémence que le rappeur « Thothianna » corresponde à la description.

La maman pleine d’énergie a expliqué sa décision lors d’un livestream Instagram le 20 septembre.

« Si nous vivions dans un putain de monde parfait, il porterait le nom de son père, mais nous ne vivons pas dans un putain de monde parfait, alors il porte mon nom. »

Dans le chat en direct, un commentateur lui a demandé si elle allait changer son nom et elle a répondu : « Oui, je change son nom ».

« Mais je baisais avec le Chrisean », a-t-elle dit en riant.

«Je dis qu’il a deux fils et qu’aucun d’eux n’est junior, donc j’ai l’impression que… je veux dire, j’allais donner à mon enfant le nom de Blue. C’est comme si tu savais ce qui se passait. « Je veux que ce soit Jonathan Jamall Porter Jr. » Chrisean a ajouté. En abandonnant les blessures passées que Blue a causées, elle a déclaré : « Je ne peux pas rester méchante pour toujours. Je suis une personne très indulgente. En plus, c’est mon bébé papa. Elle a admis : « Tout ce que je fais n’a pas de sens, mais cela a du sens pour moi. » Ouais, parce qu’on ne comprend certainement pas, ma fille.

Chrisean Rock change le nom de son bébé pour celui de Blueface après le rappeur « indulgent » https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/9j5hxdfwc9 – HipHopDX (@HipHopDX) 21 septembre 2023

Les fans ont d’abord soutenu la décision de la chanteuse « Lonely » de donner son nom à son premier enfant, car il semblait qu’elle gagnait enfin son indépendance de Blue, son petit ami toxique, récurrent et récurrent.

Un utilisateur d’Instagram a déclaré: « Oui, j’en ai fini avec elle… il lui a fait un mauvais lavage de cerveau. »

Un autre a ajouté : « Et alors, quand tu le détesteras à nouveau, tu vas le changer à nouveau ? Une blague. Pauvre bébé! »

Chrisean et Blue sont l’épave de train que tout le monde aime regarder, mais il y a un bambino impliqué maintenant, donc le petit couple doit mûrir et arrêter de jouer avec le nom et le haut de ce bébé.