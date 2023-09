Chris Woakes : le surhumain Ben Stokes donne confiance à l’Angleterre dans la série ODI contre la Nouvelle-Zélande | Actualités sur le cricket

Chris Woakes affirme que le record de 182 de Ben Stokes a rappelé à l’Angleterre ce qu’elle peut accomplir grâce à ses compétences « surhumaines ».

Stokes était en pleine forme contre la Nouvelle-Zélande mercredi, réalisant le score ODI individuel le plus élevé de son pays en seulement sa troisième manche depuis qu’il a annulé sa retraite d’un an du format.

À moins de trois semaines de la défense anglaise de la Coupe du monde, c’était le moyen idéal pour l’homme qui les a menés à la victoire lors de la finale 2019 de prouver une fois de plus son sens de l’occasion.

Stokes n’a plus rien à prouver sur la grande scène, mais le voir intimider les premiers adversaires de l’Angleterre à la Coupe du monde avec neuf six et 15 quatre a envoyé une vague d’énergie dans le vestiaire.

L’Angleterre a ensuite remporté la victoire avec une énorme marge de 181 points, un autre rappel que lorsqu’il est dans l’équipe, toute l’équipe marche un peu plus grand.

« Nous considérons évidemment Ben comme ce surhumain qui peut faire des choses incroyables. Nous savons qu’il le peut », a déclaré Woakes, qui a pris le relais avec trois premiers guichets sur le terrain.

« C’était génial pour le groupe et brillant pour Ben aussi. C’est un joueur de cricket incroyable, mais revenir dans l’équipe après avoir pris sa retraite, cela fera beaucoup de bien à sa confiance.

« Nous avons toujours des doutes et des angoisses de performance dans le meilleur des cas, donc c’est formidable pour sa confiance et formidable pour la confiance de l’équipe et sa conviction que nous pouvons afficher d’énormes scores.

« C’était incroyable d’être ici et de jouer ce match parce que c’était un coup incroyable.

« Il a frappé plus proprement que quiconque. Cela montre à quel point il est bon joueur. »

Depuis qu’il s’est éloigné du cricket de plus de 50 ans l’été dernier en invoquant des problèmes de charge de travail, Stokes a consacré toute son énergie à son rôle de capitaine de test.

Travaillant en étroite collaboration avec l’entraîneur-chef Brendon McCullum, il a revitalisé l’équipe de balle rouge, renversant leur fortune de manière dramatique et jouant une passionnante série de Ashes dessinées qui a captivé la nation.

Woakes estime que revenir dans les rangs sous la direction de Jos Buttler et fonctionner comme un frappeur spécialisé plutôt que comme un joueur polyvalent est une bonne chose pour Stokes.

« Je pense que son retour dans cette équipe est probablement un sentiment rafraîchissant pour lui, sans le poste de capitaine sur ses épaules. Diriger l’équipe d’essai d’Angleterre est un travail difficile », a-t-il déclaré.

« Il a probablement vu cela comme une bouffée d’air frais, pour jouer son jeu naturel et être sa personne naturelle, ce qu’il fait toujours.

« Ce groupe de joueurs qui font partie de cette équipe depuis longtemps se sentent toujours à l’aise lorsque nous nous retrouvons. »

L’équipe anglaise de la Coupe du monde a encore un match ensemble avant de partir pour l’Inde, clôturant son affrontement avec les Black Caps à Lord’s vendredi.

Il y a de l’espoir que Jason Roy et Mark Wood seront aptes à la sélection, tous deux absents pour chacun des trois derniers matches. Roy a été mis à terre à deux reprises à cause de spasmes au dos et Wood a été bien maintenu dans le coton depuis la fin des Ashes avec un problème de talon.

Roy, en particulier, aura hâte de se sentir au bâton avec le ballon. Dawid Malan a marqué 96 points mercredi pour se positionner comme une alternative viable et Harry Brook continue de s’attarder comme remplaçant possible si la forme physique de Roy continue de soulever des questions.

« Je pense qu’il a de l’espoir. A l’approche d’une Coupe du Monde, c’est un peu risqué de le lancer dans un match quand on ne sait pas comment il va se dérouler », a déclaré Woakes.

« Je croise les doigts pour qu’il va bien. Je suis sûr qu’il est désespéré de sortir et je suis sûr qu’il est frustré aussi.

« Avant la Coupe du Monde, vous voulez retrouver un peu de forme et jouer autant de matchs que possible, mais c’est un personnage résilient ; les gars l’ont contourné et je suis sûr qu’il ira bien. »

