Chris Woakes insiste sur le fait qu’il veut jouer un rôle majeur pour l’Angleterre dans les trois formats | Nouvelles de cricket

Chris Woakes a produit un superbe affichage à son retour du côté anglais de l’ODI

Chris Woakes insiste sur le fait qu’il veut jouer un rôle majeur pour l’Angleterre dans les trois formats, après avoir marqué son retour dans l’équipe ODI avec une superbe performance contre le Sri Lanka.

Woakes a terminé avec des chiffres de 4-18 sur ses 10 overs alors que l’Angleterre a tiré le premier sang de la série de trois matchs avec une victoire complète de cinq guichets à Chester-Le-Street.

Le joueur de 32 ans a reçu le prix du joueur du match après avoir joué lors de sa première apparition à l’ODI depuis septembre 2020, donnant le ton avec un formidable sort de nouvelle balle.

La star du Warwickshire a enregistré le sort le plus économique pour l’Angleterre dans les ODI depuis Stuart Broad (2-14) contre la Nouvelle-Zélande à Bristol en 2008, et les records ne se sont pas arrêtés là.

Woakes a enregistré quatre jeunes filles lors de ses cinq premiers overs, et son décompte de cinq jeunes filles est le plus élevé pour l’Angleterre au cricket à balles blanches depuis les exploits de Jimmy Anderson à Adélaïde en 2002 (10-6-12-1).

« J’ai joué quelques matchs pour le Warwickshire et je me suis senti débarrassé d’un peu de rouille, mais depuis que je suis entré dans le camp avec l’Angleterre, je me sens plutôt bien », a déclaré Woakes au BCE.

« Certainement aujourd’hui, après les deux premiers overs, j’ai senti que j’avais très bien trouvé mon rythme et que j’avais frappé mes sangles. De toute évidence, ramasser les premiers guichets aide, en particulier en tant que lanceur d’ouverture. J’avais l’impression d’être dans un bon rythme. »

Michael Atherton a décrit Woakes comme « l’homme oublié du cricket anglais » après sa victoire à Durham, malgré le fait qu’il ait été nommé joueur de l’année PCA l’été dernier.

1:50 Homme du match, Chris Woakes résume sa performance après avoir pris 4-18. Homme du match, Chris Woakes résume sa performance après avoir pris 4-18.

Le polyvalent a enduré un hiver tumultueux qui l’a vu à la périphérie en raison d’une combinaison de complications de Covid-19, de non-sélection et de la politique de repos et de rotation bien documentée de l’Angleterre.

Il a fait son retour sur la scène internationale en participant à deux des trois internationaux anglais T20 contre une équipe sri-lankaise assiégée la semaine dernière, mais il a expliqué la raison de son absence du deuxième T20 à Cardiff.

« Je peux jouer deux jours de suite comme vous m’avez déjà vu le faire auparavant, c’est plus le fait que je n’ai pas beaucoup joué au cricket, et je suis heureux de dire qu’il me faut un certain temps pour commencer quand j’ai fait une petite pause.

« C’est à ce moment-là que je suis probablement le plus vulnérable aux blessures, donc en ce début de l’été, revenir au cricket, une fois que j’ai quelques overs sous ma ceinture, ce ne serait pas un problème, mais au début, j’ai juste besoin d’être un peu méfiant, c’est tout. »

Woakes n’a pas figuré pour l’Angleterre pendant un hiver extrêmement frustrant pour le polyvalent du Warwickshire

La décision de l’Angleterre de faire tourner ses joueurs multiformats a été prise compte tenu de ses engagements importants en 2021, avec des séries à domicile contre le Pakistan et l’Inde suivies de la Coupe du monde T20 et des Ashes en Australie.

Woakes a été un pilier de l’équipe anglaise qui a remporté la Coupe du monde en 2019, alors qu’il a également joué un rôle déterminant dans leur succès de balle rouge – en particulier à domicile – et il est désespéré de jouer un rôle clé au cours des prochains mois.

« J’espère bien [be involved]. J’ai été un peu licencié après avoir joué pour l’Angleterre. Je veux jouer autant de matchs que possible pour l’Angleterre.

« Il y a un peu de repos et de rotation, donc il y a quelque chose derrière la folie de manquer des parties de cricket.

0:44 Woakes a produit une livraison magnifique qui a coupé la couture d’une longueur parfaite pour rejeter Shanaka Woakes a produit une magnifique livraison qui a coupé la couture d’une longueur parfaite pour rejeter Shanaka

« Ces discussions se poursuivent, mais en même temps, je veux jouer autant que je peux. Je veux jouer un grand rôle pour cette équipe à l’avenir, espérons-le dans les trois formats. »

Woakes a également rendu hommage à Joe Root, qui a marqué son 150e match d’une journée avec un invaincu de 79 à son retour du côté des ballons blancs.

Le capitaine du test d’Angleterre a dépassé les 6 000 courses ODI grâce à son 34e demi-siècle ODI, et seuls Hashim Amla, Virat Kohli et Kane Williamson ont atteint cette étape en moins de manches.

« Dans son 150e match, il n’avait pas besoin de le rappeler à tout le monde, mais il a certainement rappelé aux gens aujourd’hui qu’il est un acte de classe. Il a une influence très apaisante sur ce groupe », a poursuivi Woakes.

Joe Root a guidé l’Angleterre vers une victoire catégorique avec un coup élégant lors de sa 150e apparition à l’ODI

« Nous avons une équipe de frappeurs très agressive et nous attaquons l’opposition, mais avec cela au fil des ans, nous avons été très intelligents et Joe en est une grande partie.

« C’est un joueur de classe mondiale. Il a rendu cela extrêmement facile [today] alors que ce n’était pas le cas, donc c’est génial de le retrouver et de jouer aux couleurs d’ODI.

« Je lui ai présenté sa 150e sélection. Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière en pensant à ça. J’ai prononcé le discours et j’ai alors réalisé que j’avais un jeu à jouer !

« C’était un moment vraiment agréable. C’était agréable d’être invité, et j’espère qu’il a également apprécié le discours. »

