Chris Woakes et Joe Root ouvrent la voie alors que l’Angleterre remporte la victoire sur le Sri Lanka lors du premier ODI | Nouvelles de cricket

Le meilleur de l’action du premier ODI entre l’Angleterre et le Sri Lanka

Chris Woakes a joué un rôle de premier plan avec le ballon avant que Joe Root n’atteigne 79 invaincu alors que l’Angleterre a remporté une victoire de cinq guichets contre le Sri Lanka lors du premier match international d’une journée à Durham.

Woakes a remporté 4-18 dans ses 10 overs, les chiffres les plus économiques d’un lanceur anglais au cricket ODI depuis Stuart Broad (2-14) contre la Nouvelle-Zélande en 2008, alors que le Sri Lanka a été éliminé pour 185 en 42,3 overs.

Le capitaine Kusal Perera (73 ans) et Wanindu Hasaranga (54 ans) ont mis 99 pour le quatrième guichet, mais c’était le seul partenariat à noter alors que les touristes, dépouillés de trois de leurs batteurs les plus expérimentés, se sont effondrés pour perdre leurs sept derniers guichets pour 40 courses. .

Jonny Bairstow (43 sur 21 balles) a poussé l’Angleterre à un flyer dans la poursuite avant qu’un mini effondrement ne voit les hôtes glisser à 80-4 mais Root, dans son 150e ODI, a mis 91 avec Moeen Ali (28) et a dépassé 6 000 court en un jour alors qu’il a vu l’équipe locale franchir la ligne avec 15,1 overs à revendre.

Joe Root a frappé avec un réel sang-froid pour mener l’Angleterre à la victoire, terminant 79 non sur 87 balles

Après un balayage de la série 3-0 dans les IT20, l’Angleterre a également obtenu le départ qu’elle souhaitait dans le format 50-over alors qu’Eoin Morgan a remporté le tirage au sort, a choisi de jouer et a rapidement mené le Sri Lanka à trois.

Pathum Nissanka (5) a été le premier à partir, tirant une courte balle plus lente de Woakes à Ali au milieu du guichet avant que David Willey n’ait Charith Asalanka (0), l’un des trois débutants du Sri Lanka, attrapé au premier glissement par Joe Root.

Une beauté de Woakes a représenté Dasun Shanaka (1), qui a réussi à rejoindre Bairstow alors que le ballon s’éloignait tard.

Perera marquait librement malgré les guichets tombant à l’autre extrémité mais, avec Hasaranga fournissant un soutien bien nécessaire, il est devenu plus calme dans le pli.

La paire a progressivement réussi à remettre les manches sur la bonne voie avec Hasaranga même après Adil Rashid, prenant le legpinner pour trois limites en une reprise, et à 145-3 au début de la 29e, un total compétitif semblait bien à leur portée. .

Cependant, Woakes avait été ramené dans l’attaque et a brisé le stand avec un autre ballon court, repris par Hasaranga mais non chronométré et Liam Livingstone est venu en courant du milieu du guichet pour prendre une belle prise basse.

Woakes a frappé à nouveau dans son prochain over, Dhananjaya Lakshan (2) poussant à l’extérieur et le bord s’est envolé à la gauche de Root, qui a pris un excellent attrapé au glissement.

Ramesh Mendis (1) a suivi, lbw à Ali (1-5) dans le prochain over, et quand Perera a percé pour donner à Willey son deuxième, l’Angleterre était dans la queue.

Chamika Karunaratne a terminé invaincu le 19, écrasant un gros six ainsi qu’étant impliqué dans une course moins qu’impressionnante entre les guichets qui ont vu à la fois Dushmantha Chameera (7) et Praveen Jayawickrama (4) courir par Sam Billings après Willey (3-44 ) avait rebondi sur Binura Fernando (2).

Les manches se sont terminées en 43 overs et lorsque Bairstow a frappé les limites dos à dos pour commencer la réplique, les chances que l’Angleterre ait besoin de quelque chose d’aussi long pour éliminer les pistes semblaient minces.

Jonny Bairstow a marqué un 43 rapide pour lancer la chasse de l’Angleterre à un démarrage foudroyant

L’ouvreur a frappé six limites et six énormes dans ses 17 premières balles pour passer dans les années 40 et lorsque Livingstone a lancé un coup franc sur la corde au milieu du guichet profond, le partenariat de cinquante était en 4,3 overs.

Livingstone est tombé plus tard, cependant, épousant une livraison en arrière de Karunaratne à mi-parcours et le coup fulgurant de Bairstow a pris fin grâce à Fernando (1-50), coupant à la fin de la suivante.

Lorsque Chameera a ensuite évincé Eoin Morgan et Billings lors d’overs successifs, l’Angleterre était passée de 54-0 à 80-4 – et cela aurait pu être pire car Ali a devancé son premier ballon, seulement pour que Perera ait laissé une chance réglementaire à sa gauche .

Root et Ali ont réussi à stabiliser les choses après cela, cependant, s’accumulant calmement entre eux avant que Root ne reçoive une vie sur 36 lorsque Chameera a saisi une chance difficile à longue jambe au large de Karunaratne.

Le partenariat de cinquante est apparu peu de temps après et Root est passé à son propre demi-siècle, de 58 balles, au 26e alors que l’Angleterre se déplaçait à moins de 50 ans de la victoire.

Root est devenu le quatrième batteur le plus rapide avec 6 000 courses ODI

Un flux constant de uns et de deux a réduit cela à 15 avant qu’Ali ne soit renversé par Chameera (3-50), laissant Sam Curran pour aider Root à terminer le travail à la 35e.

L’Angleterre a une avance de 1-0 dans la série de trois matchs et les équipes se dirigent maintenant vers le Kia Oval pour le deuxième match de jeudi.

Regardez le deuxième match international d’une journée entre l’Angleterre et le Sri Lanka au Kia Oval à partir de 12h30, jeudi sur Sky Sports Cricket.