Chris Woakes et David Willey inclus dans l’équipe d’Angleterre T20 pour la série de trois matchs au Sri Lanka | Nouvelles de cricket

Chris Woakes est un joueur clé pour l’Angleterre dans le cricket ODI et est maintenant de retour dans l’équipe T20

L’Angleterre a rappelé les joueurs polyvalents expérimentés Chris Woakes et David Willey pour leur série IT20 de trois matchs contre le Sri Lanka.

Woakes a été un pilier de l’équipe internationale d’une journée mais n’a pas figuré dans une équipe T20 depuis 2015, tandis que Willey a remporté la dernière de ses 28 sélections IT20 en mai 2019.

Liam Dawson, joueur polyvalent de spin-bowling du Hampshire, a également été nommé dans l’équipe de 16 joueurs, plus de trois ans après sa dernière apparition dans le format.

Ben Stokes (doigt fracturé), Jofra Archer (coude droit) et Reece Topley (entorse latérale) n’ont pas été retenus pour la sélection en raison d’une blessure, mais, après s’être reposés pour la série Test contre la Nouvelle-Zélande, le contingent anglais de l’IPL, dont Jos Buttler, Jonny Bairstow et Sam Curran, sont disponibles.

David Willey faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale du World T20 2016

L’entraîneur-chef Chris Silverwood a déclaré: « Avec la Coupe du monde T20 dans quelques mois seulement, cet été consiste à perfectionner notre équipe et à continuer de progresser sur le terrain. Nous voulons aborder chaque série avec un afflux de joueurs visant à gagner chaque match et nous donnant la meilleure préparation à mesure que nous nous rapprochons du tournoi.

« Avec plusieurs joueurs de haut niveau manquants à cause d’une blessure, cela me permet de regarder certains de nos joueurs expérimentés qui n’ont pas joué à ce niveau depuis un certain temps. Chris Woakes et David Willey sont des joueurs de cricket très expérimentés, et de les avoir les deux dans le mélange sont passionnants et montrent la profondeur de l’équipe dont nous disposons.

Angleterre vs Sri Lanka Vivre de

« Je veux que notre équipe joue une forme offensive du jeu. J’espère que nous pourrons continuer à exciter les fans anglais avec notre approche. »

Eoin Morgan et le reste de l’équipe se retrouveront à Cardiff le 19 juin pour commencer les préparatifs de l’ouverture de la série, qui aura lieu à Sophia Gardens quatre jours plus tard.

Premier IT20 : Sophia Gardens, 23 juin, 18h30,

Deuxième IT20 : Sophia Gardens, 24 juin, 18h30

Troisième IT20 : Ageas Bowl, 26 juin, 14h30

Équipe d’Angleterre au complet : Eoin Morgan (Middlesex, capitaine), Moeen Ali (Worcestershire), Jonathan Bairstow (Yorkshire), Sam Billings (Kent), Jos Buttler (Lancashire), Sam Curran (Surrey), Tom Curran (Surrey), Liam Dawson (Hampshire), Chris Jordan (Sussex), Liam Livingstone (Lancashire), Dawid Malan (Yorkshire), Adil Rashid (Yorkshire), Jason Roy (Surrey), David Willey (Yorkshire), Chris Woakes (Warwickshire), Mark Wood (Durham).

Regardez le premier IT20 entre l’Angleterre et le Sri Lanka à Sophia Gardens, en direct sur Sky Sports Cricket le mercredi 23 juin.