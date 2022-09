Chris Williams – Kelowna Capital Nouvelles

Chris Williams – candidat au conseil

UN:

Une croissance responsable nécessite des logements abordables pour les résidents actuels et le maintien d’infrastructures qui suivent l’expansion. Cela comprend le financement de nos établissements de santé, de la police, des pompiers et d’autres services. Nous avons une vaste expertise à Kelowna et dans la vallée et tous les intervenants doivent être engagés. Je suis un fervent partisan des forums de consultation communautaire et de la formation de comités de groupes de travail d’experts, au besoin. La clé d’une croissance responsable est la collaboration et la résolution innovante de problèmes.

B :

En tant qu’ancien agent de la GRC avec plus de deux décennies de service au Canada et à l’étranger, je suis dans une position unique pour m’engager dans notre crise actuelle de la criminalité. Ayant dirigé des unités prolifiques d’application des lois contre les délinquants, y compris les équipes de lutte contre les crimes contre les biens et les vols d’automobiles de Surrey, j’apporte non seulement une expertise en la matière, mais aussi un bilan de la réduction de la criminalité grâce au ciblage, à l’application innovante et à la réflexion hors des sentiers battus. J’appuie la formation immédiate d’un groupe de travail sur la réduction de la criminalité composé de divers intervenants afin de régler ce problème qui nous touche tous et la réputation de notre ville.

C :

Le conseil municipal a une responsabilité morale envers tous les résidents de Kelowna, mais particulièrement envers ceux qui souffrent dans nos rues. Il est temps d’agir rapidement pour que chacun ait un lit pour dormir, chaque nuit. Le logement abordable pour la classe moyenne doit aussi devenir une priorité. Nous ne pouvons pas permettre à Kelowna de devenir une ville de nantis et de démunis. Je crois que grâce à une meilleure collaboration et à la suppression de la bureaucratie, nous verrons des changements rapides et appréciables dans la crise des sans-abri et du logement ». . Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Victoria ou Ottawa résolvent nos problèmes. Nous avons la compassion, l’expertise et la volonté ici même à Kelowna et dans la région pour « être le changement » et un exemple modèle pour les autres communautés.

RÉ:

Avec respect, je ne suis pas vraiment un adepte des célébrités. J’admire chaque membre de cette communauté qui s’est engagé, s’est engagé et participera à la recherche de solutions aux problèmes complexes auxquels Kelowna est actuellement confrontée. Nous pouvons tous jouer un petit rôle en nous rassemblant en tant que communauté, en célébrant notre belle ville et en trouvant des solutions qui assureront un avenir brillant et prospère à nos enfants et petits-enfants.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.