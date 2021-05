Chris Wilder sur la liste des dirigeants de West Brom avec un doute sur l’avenir de Sam Allardyce | Actualités du football

Chris Wilder est sur une liste restreinte de managers à prendre la relève à West Brom, si Sam Allardyce devait finalement quitter The Hawthorns cet été.

Allardyce est prêt à discuter mercredi sur son avenir après qu’il a été confirmé dimanche qu’Albion serait relégué au championnat avec l’ancien club de Wilder, Sheffield United.

Wilder a été lié à un certain nombre d’emplois depuis son départ de Bramall Lane en mars après cinq ans à la tête, après avoir fait passer les Blades de la Ligue 1 à la neuvième place de la Premier League.

À ce jour, aucune discussion n’a eu lieu entre Wilder et Albion – mais cela devrait changer si le mandat de cinq mois d’Allardyce prend fin lorsqu’il rencontrera le conseil plus tard cette semaine.

















0:54



Le patron de West Brom, Sam Allardyce, dit qu’il ne peut pas blâmer les efforts de ses joueurs, malgré la confirmation de leur relégation par une défaite 3-1 contre Arsenal.



Son contrat de 18 mois comprend une clause de rupture que le manager ou le club peut activer à la fin de la saison lors de la relégation, qui a été scellée par une défaite à Arsenal dimanche.

Cela pourrait signifier que Wilder – un fan de longue date de Blades – se retrouve à la tête de l’un des plus féroces concurrents de Sheffield United pour une promotion automatique en Premier League la saison prochaine.

L’avenir d’Allardyce dans les airs

On pense qu’Allardyce est déchiré de savoir s’il veut s’engager pour une autre saison dans le championnat à l’âge de 66 ans.

Albion est ouvert d’esprit quant à savoir s’il doit rester. Ils ont été impressionnés par son organisation et les performances améliorées de l’équipe, mais doivent être convaincus qu’il est pleinement motivé pour les défis à venir.

Allardyce a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de West Brom en décembre de l’année dernière, en remplacement de Slaven Bilic, qui avait ramené le club en Premier League après le championnat.

Il a supervisé des résultats impressionnants, notamment des matchs nuls avec Manchester United et Liverpool, ainsi qu’une victoire 5-2 sur les finalistes de la Ligue des champions Chelsea à Stamford Bridge.

















1:09



Robert Earnshaw analyse les problèmes à West Brom, après que l’équipe d’Allardyce ait été reléguée après sa défaite à Arsenal



Cependant, West Brom est sans victoire en Premier League depuis le 12 avril et la relégation au deuxième rang de l’Angleterre a été confirmée ce week-end avec une défaite 3-1 aux Emirats.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, Allardyce a déclaré: « Je ne vais pas répondre à une question de savoir si je reste ou si je pars – ce sera juste une perte de temps car je ne dirai pas si je pars ou si je reste. .

« Il est trop tôt pour envisager ou en parler. C’est une question de déception. Ce soir, il s’agit de prendre un jour ou deux de congé et de se préparer pour Liverpool.

« La chose la plus importante pour moi et les joueurs est de donner tout ce que nous avons pour essayer de terminer la saison avec fierté de votre propre performance et de votre propre professionnalisme.

« Le grand défi pour nous est de pouvoir nous relever, comme nous l’avons fait tout au long de la saison. »