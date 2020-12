Hier soir, le médecin-chef a rassuré le public sur le fait que les vaccins devraient toujours être efficaces contre la nouvelle souche « mutante » qui s’installe dans toute la Grande-Bretagne – au milieu des signes que le coup révolutionnaire d’Oxford sera bientôt approuvé.

Fournissant des nouvelles positives lors d’une journée sombre dans la lutte contre le coronavirus, le professeur Chris Whitty a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que les vaccins développés jusqu’à présent seront inefficaces contre la nouvelle souche. Cela signifie que la protection du pays contre le Covid-19 en quelques mois avec une vaccination généralisée devrait toujours être possible.

Hier soir, Boris Johnson a déclaré que 350000 personnes avaient déjà été vaccinées et que l’on espère que ce chiffre atteindra un demi-million dans un ou deux jours.

À Noël, le nombre de personnes vaccinées devrait atteindre 200 000 par jour, le NHS vaccinant les personnes le jour de Noël lui-même, ainsi que la veille de Noël et le lendemain de Noël.

Dans un autre développement positif, des sources gouvernementales ont déclaré que le vaccin d’Oxford serait probablement approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’ici la fin du mois, ouvrant la voie aux premiers destinataires à recevoir les vaccins avant le Nouvel An.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’hier soir, le professeur Whitty a déclaré que s’il y avait des « raisons théoriques » de soupçonner que certaines mutations génétiques pourraient affecter l’efficacité des vaccins, « l’hypothèse de travail pour le moment … est que la réponse vaccinale devrait être adéquate pour cela. virus [variant]».

Les scientifiques estiment qu’il est hautement improbable qu’un petit nombre de modifications de la protéine de pointe du virus, où les jabs concentrent leur puissance de feu, les rende inutiles.

Pendant ce temps, on espère que le jab d’Oxford, produit en collaboration avec le géant pharmaceutique AstraZeneca, sera approuvé dans les 10 jours. Cela va révolutionner le programme d’inoculation car, contrairement au médicament Pfizer déjà utilisé, il n’a pas besoin d’être congelé et peut être manipulé comme un vaccin antigrippal normal.

Il devrait également être bientôt disponible en quantités beaucoup plus importantes que le vaccin Pfizer qui a souffert de problèmes d’approvisionnement.

Ces deux avantages clés du jab d’Oxford ouvriront la porte au NHS en utilisant un réseau de centres de vaccination de masse dans les stades, les centres de conférence et d’autres lieux, en cours de préparation à travers le pays.

Les petites chirurgies généralistes pourront également participer, tandis que le vaccin d’Oxford permettra à davantage d’équipes de vaccination mobiles de se rendre dans des maisons de soins.

La campagne de vaccination, qui a débuté il y a près de deux semaines, n’a pas été sans problèmes de démarrage.

Les problèmes de fabrication à l’usine belge de Pfizer signifiaient que le Royaume-Uni avait pour objectif précoce de recevoir 10 millions de doses avant l’abandon du Nouvel An et même maintenant, les responsables refusent de dire combien est arrivé. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses.

Sur la photo: un flacon de vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford

Les ministres ont initialement refusé de dire combien de personnes avaient été vaccinées. Lorsque le chiffre a finalement été publié mercredi dernier – 137 897 après huit jours de vaccination – il a été surprenant qu’il ne soit pas plus élevé.

Des histoires de gaspillage du vaccin Pfizer à 15 £ par injection et de distribution inégale à travers le pays sont également survenues.

Une fois qu’un cabinet généraliste reçoit son lot de 975 doses, livrées dans une boîte congelée à -70 ° C, toutes doivent être utilisées dans les trois jours et demi suivant la décongélation. Entre la décongélation et l’administration, ils doivent être conservés au réfrigérateur.

À Harborough Field Surgery à Rushden, dans le Northamptonshire, des centaines de doses auraient été détruites en raison d’une panne de réfrigérateur, retardant les vaccinations. La chirurgie s’est excusée, affirmant que le vaccin Pfizer «pose un certain nombre de défis logistiques complexes».

Ian McCubbin, responsable de la fabrication pour le UK Vaccine Taskforce, a déclaré que la «grande majorité» des 100 millions de doses d’Oxford commandées par le gouvernement sera fabriquée au Royaume-Uni. Dans ce qu’il a appelé une «bizarrerie», les doses initiales viendront d’Allemagne et des Pays-Bas.

Cependant, une grande question demeure: quel régime de dosage d’Oxford Jab la MHRA approuvera-t-elle? Les essais sur 9 000 volontaires ont montré que deux doses complètes – l’une puis l’autre 28 jours plus tard – ont produit un taux de protection de 62%.

Sur la photo: un volontaire reçoit le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford

Mais dans un autre essai, où les receveurs ont reçu une demi-dose puis une dose complète, le taux de protection était de 90%. Mais cet essai ne contenait que 2700 personnes, aucune de plus de 55 ans.

Les scientifiques soulignent que les deux régimes de dosage pour le vaccin d’Oxford semblent offrir une bonne protection contre les maladies graves, car aucun volontaire qui l’a reçu n’a eu besoin d’un traitement hospitalier. La MHRA a refusé hier soir de dire quel régime de dosage il évaluait, invoquant la «confidentialité commerciale».

Les espoirs du Gouvernement d’inoculer rapidement des dizaines de millions de personnes, rendus toujours plus urgents par la nouvelle souche, reposent largement sur ces deux vaccins. Cependant, il a également commandé sept millions de doses du vaccin ARNm de Moderna, dont l’utilisation vient d’être approuvée aux États-Unis.