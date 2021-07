Chris Whitty prévient que nous pourrions revenir en lock-out dans seulement cinq semaines alors que les hôpitaux font face à des « chiffres effrayants » lors de la 3e vague

La GRANDE-BRETAGNE pourrait faire face à un nouveau verrouillage d’ici cinq semaines alors que les cas de Covid augmentent au cours de la troisième vague, a averti Chris Whitty.

Le médecin-chef a déclaré que les hospitalisations pour coronavirus doublent toutes les trois semaines et pourraient atteindre « des chiffres assez effrayants ».

Le médecin-chef Chris Whitty a averti qu’un nouveau verrouillage pourrait être appelé si les cas de Covid continuaient d’augmenter Crédit : Reuters

Son avertissement sévère intervient quelques jours avant la Journée de la liberté du 19 juillet et la dernière étape de la feuille de route de Boris Johnson pour sortir des bordures de Covid.

Mais le doc de haut niveau, le professeur Whitty, a déclaré que le pays n’était « pas encore sorti du bois » alors que les cas avaient atteint leur plus haut niveau en six mois.

S’exprimant lors d’un webinaire au Science Museum, le professeur Whitty a déclaré: « Je ne pense pas que nous devrions sous-estimer le fait que nous pourrions à nouveau avoir des ennuis étonnamment rapidement. »

Il a ajouté: « Nous ne sommes en aucun cas sortis du bois à ce sujet, nous sommes en bien meilleure forme grâce au programme de vaccination, aux médicaments et à une variété d’autres choses.

‘ANGOISSANT’

« Mais cela a un long chemin à parcourir au Royaume-Uni, et il est encore plus loin de fonctionner à l’échelle mondiale. »

Le professeur Whitty a déclaré que si le déploiement du vaccin ne « compassait pas » le virus, dans « cinq, six, sept huit semaines », Boris Johnson pourrait devoir « réexaminer » la réimposition des restrictions.

Hier, 63 autres décès ont été signalés en Grande-Bretagne, le nombre le plus élevé depuis mars.

Les cas quotidiens ont atteint leur nombre le plus élevé depuis janvier avec 48 553 tests positifs en 24 heures.

Les chiffres de Test and Trace ont montré que 194 005 personnes ont été testées positives en Angleterre au cours de la semaine précédant le 7 juillet, en hausse de 43% par rapport à la semaine précédente.

Le professeur Whitty a ajouté: « Nous avons encore plus de 2 000 personnes hospitalisées, et ce nombre augmente.

« Si nous doublons de 2 000 à 4 000, de 4 000 à 8 000, à 8 000 et ainsi de suite, cela ne prend pas beaucoup de temps de doubler jusqu’à ce que vous soyez vraiment dans un très très grand nombre. »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti que les cas pourraient atteindre 100 000 par jour au cours de l’été.

Le professeur Whitty a exhorté les Britanniques à « prendre les choses incroyablement lentement » après le 19 juillet et à ne pas être « hypnotisés » par les anti-vaccins.

La campagne de vaccination de la Grande-Bretagne a considérablement ralenti ce mois-ci, le nombre d’acceptations d’une première dose ayant chuté à un niveau record.

Le nombre total de personnes qui ont reçu au moins une dose du vaccin est désormais de 46 097 464, soit une augmentation de seulement 60 374 hier.

Pendant ce temps, les cas de Covid chez les hommes ont augmenté pendant l’Euro 2020 par rapport aux femmes, ont révélé des données.

Les chiffres de Public Health England ont montré que 10 267 jeunes hommes de plus que de femmes ont été testés positifs au cours des quinze dernières semaines, malgré des cas restés à peu près égaux pendant la pandémie.

Il survient alors qu’une « pingdémie » de Covid frappe les pubs, les usines, les hôpitaux et les aéroports avec des isolements du personnel.

L’application NHS Test & Trace a ordonné à un record de 520 194 de rester à la maison en seulement une semaine, soit une augmentation de 46% par rapport aux sept jours précédents.

Lundi, le Premier ministre a supplié les Britanniques de ne pas devenir fous la semaine prochaine alors que les restrictions de Covid sont assouplies – et a souligné que le 19 juillet ne devrait pas être « traité comme un grand jubilé ».

Le Premier ministre a exhorté le public à faire preuve d’une « extrême prudence » alors que le pays se déverrouille complètement.

M. Johnson a averti que la pandémie n’était « pas terminée », car il a déclaré que les masques seraient conseillés dans les espaces surpeuplés et clos même après la fin des contrôles légaux.

Des restrictions pourraient être à nouveau imposées si les hospitalisations augmentent cet été, a averti le professeur Whitty Crédit : LNP