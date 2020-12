Les personnes âgées souffrant de maladies graves seront laissées pour compte sans accès au NHS à moins que des mesures urgentes ne soient prises, a déclaré le professeur Chris Whitty hier soir.

Le médecin-chef a appelé le gouvernement et les responsables de la santé à «devancer» la crise sanitaire imminente.

Tout en reconnaissant que la pandémie est une «priorité urgente», le professeur Whitty a averti que d’autres maladies posent un défi majeur de santé publique, en particulier pour les personnes âgées.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef, prend la parole lors d’une conférence de presse mercredi. Il a averti que les personnes âgées souffrant de maladies graves pourraient être laissées pour compte sans accès au NHS si aucune mesure n’était prise pour « devancer » la crise sanitaire imminente.

Il a déclaré qu’il y avait une concentration croissante de personnes âgées vivant dans les zones semi-rurales et côtières où les soins de santé étaient moins bons.

Le professeur Whitty a déclaré: «Nous devons prendre de l’avance, sinon nous serons confrontés à un problème entièrement prévisible de fourniture de services à ceux qui en ont le plus besoin.

«Les problèmes de santé varient énormément à travers le pays, et cela est en grande partie évitable.

«Il est possible de rapprocher les résultats de santé des moins en bonne santé des résultats des plus sains – nous devrions viser cela.

Le médecin-chef a utilisé un rapport annuel pour avertir que la Grande-Bretagne ressentira les effets de la pandémie sur la santé dans les années à venir.

Il détaille le ralentissement de la hausse de l’espérance de vie, comme dans d’autres pays développés.

Bien que les taux de mortalité diminuent à travers le Royaume-Uni, les données montrent que le taux de décès causés par la démence augmente.

L’espérance de vie était la plus basse dans le nord de la Cumbrie, dans le comté de Durham et dans les régions du Lancashire et du Yorkshire en 2019.

L’âge moyen de décès se situait entre 74 et 79 ans dans ces localités, contre 81 à 85 ans dans certaines régions du sud.

Le rapport indépendant du médecin-chef, qui est publié chaque année depuis 150 ans, présente un large aperçu de la santé du pays.