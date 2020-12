La Grande-Bretagne fait face à un « désastre humain » à moins que les ministres n’imposent des règles « plus strictes », a averti l’un des conseillers scientifiques du gouvernement au milieu de la menace imminente d’un verrouillage complet du Nouvel An en Angleterre et des avertissements que la souche mutante de Covid s’est répandue dans tout le pays.

Le professeur Robert West, qui siège au panel des sciences du comportement du SAGE, a déclaré que les méthodes actuelles du gouvernement étaient peu susceptibles de contenir la propagation du Covid-19. Il a fait valoir que le Royaume-Uni devait renforcer les règles de distanciation sociale et créer un programme de test, de voyage, d’isolement et de soutien similaire à ceux observés en Asie de l’Est.

Le professeur West, psychologue à l’University College London, a déclaré: « Cela semble coûteux, mais l’alternative pourrait bien être un effondrement catastrophique de la confiance dans la capacité du pays à contrôler le virus et la catastrophe économique, humaine et sociale qui en découlerait. »

L’Angleterre a été mise en garde pour un verrouillage du Nouvel An hier soir. Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a déclaré qu’il était probable que les mesures « devraient être renforcées » dans les zones en dehors de Londres et du sud-est, qui sont dans le nouveau niveau quatre de style verrouillage, car la variante Covid à propagation rapide est « partout ». .

Le Mail comprend que le médecin-chef Chris Whitty a averti le Premier ministre que le nombre de patients hospitalisés avec Covid est en bonne voie pour correspondre au pic d’avril d’ici la veille du Nouvel An – et continuera d’augmenter en janvier.

Downing Street a tenté hier de minimiser les suggestions selon lesquelles un troisième verrouillage national était imminent, mais Sir Patrick a déclaré que la nouvelle souche, qui devrait se propager jusqu’à 70% plus facilement, était déjà présente « dans tout le pays ».

Il a ajouté: « C’est localisé à certains endroits, mais nous savons qu’il y a des cas partout, donc ce n’est pas comme si nous pouvions empêcher cela de pénétrer dans d’autres endroits. »

Le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance et le médecin-chef Chris Whitty s’expriment lors d’une conférence de presse à Downing Street alors que le premier ministre annonce les nouvelles restrictions de niveau quatre

Andrew Hayward, professeur en maladies infectieuses à l’University College London, a soutenu un verrouillage national, disant au Guardian: « Je pense qu’il est plus clair de transmettre un message national cohérent, car bien que les niveaux de risque soient différents dans différentes parties du pays, ils sont toujours là et ils sont toujours substantiels.

Le professeur West a également déclaré au journal No10 qu’il était « peu probable » que l’approche actuelle du journal contienne le virus. Il a ajouté: « Nous devons réinitialiser notre stratégie et passer rapidement à une stratégie zéro Covid comme celle que beaucoup proposent. »

Les préoccupations concernant un troisième verrouillage national sont venues comme suit:

Les chefs de la santé publique du Grand Manchester et des Midlands ont dit aux visiteurs de Londres et du Sud-Est de s’auto-isoler pendant dix jours – même si cela signifiait passer le jour de Noël seul;

Les ministres ont tenté d’annuler une interdiction française sur les camions entrant en provenance du Royaume-Uni, mais Emmanuel Macron aurait exigé des tests de virus sur chaque chauffeur de camion arrivant en France;

Downing Street a exhorté les acheteurs à ne pas paniquer et acheter de la nourriture après que Sainsbury’s ait averti que les approvisionnements en légumes frais pourraient être touchés par la perturbation du passage de la Manche;

Plus de 40 pays ont interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne en réponse à l’émergence de la nouvelle souche Covid;

La livre sterling a glissé et plus de 40 milliards de livres sterling ont été effacées du cours des actions alors que les investisseurs craignaient la perspective d’une double crise impliquant Covid et le Brexit;

Les scientifiques ont suggéré que les enfants pourraient être plus facilement infectés par la nouvelle souche;

Downing Street a déclaré qu’il n’y aurait aucun autre changement aux arrangements de Noël;

Les députés conservateurs ont intensifié les demandes de rappel du Parlement pour débattre de la crise Covid;

Les voyageurs en train et en autocar se sont vus offrir des remboursements s’ils étaient contraints d’annuler leur voyage en raison du demi-tour sur les règles de Noël;

Le Premier ministre a confirmé que 500 000 personnes au Royaume-Uni avaient reçu le premier vaccin contre Covid;

On a dit aux étudiants universitaires qu’ils pouvaient rentrer chez eux pour Noël, même si cela impliquait de quitter une zone de niveau quatre.

Boris Johnson a reconnu hier que des restrictions importantes resteraient probablement en place pendant des mois

Un haut conservateur a déclaré que Boris Johnson avait décidé de ne pas ordonner un autre verrouillage national ce week-end seulement après que le whip en chef Mark Spencer eut averti que cela déclencherait une mutinerie parmi les députés conservateurs.

Les chiffres officiels ont montré hier que 33 364 autres personnes ont été testées positives pour la maladie, avec plus de 2 000 admises à l’hôpital en une seule journée.

Le Premier ministre a reconnu hier que des restrictions importantes resteraient probablement en place pendant des mois, mais a insisté sur le fait que ce serait un «monde très différent» d’ici Pâques.

Cependant, il a refusé de garantir que tous les élèves seraient de retour en classe avant le début différé du 11 janvier, affirmant seulement que cela se ferait «si possible».

Hier, un conseiller gouvernemental a déclaré que c’était une erreur de «paniquer» à propos de la nouvelle souche.

Le professeur Robert Dingwall, membre du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes, qui a conseillé le n ° 10 sur la variante, a déclaré: « Beaucoup d’entre nous ont été surpris de voir qu’un document exprimant une « confiance modérée » a été transformé en 24 heures dans une panique nationale.

Il a déclaré à LBC Radio qu’il était « très difficile de voir la logique » pour placer Londres et le Sud-Est sous le niveau quatre car la nouvelle souche était « franchement partout au Royaume-Uni de toute façon ».

Downing Street a insisté hier sur le fait qu’il n’était pas prévu de déplacer davantage de zones au niveau quatre avant la prochaine date d’examen formelle, le 30 décembre.

Mais des sources ont déclaré que le Premier ministre était « profondément préoccupé » par la vitesse extraordinaire à laquelle le virus a répondu après le dernier verrouillage, qui s’est terminé il y a moins de trois semaines.

Les responsables de la santé publique des Midlands et du Nord ont exhorté hier les sudistes à ne pas risquer de propager le virus dans leurs régions à Noël.

L’Angleterre avait été mise en demeure pour un verrouillage du Nouvel An alors que certaines parties du comté voient une augmentation du nombre de cas

Jeanelle de Gruchy, directrice de la santé publique à Tameside, dans le Grand Manchester, a déclaré que les voyageurs devraient s’isoler pendant au moins dix jours pour éviter qu’une « situation grave » ne se développe.

Elle a ajouté: « Les autres personnes de la maison n’ont pas besoin de s’isoler, mais aucun visiteur ne devrait être autorisé dans cette maison, même le jour de Noël. »

Les responsables gouvernementaux ont confirmé que l’avertissement n’avait aucune force juridique.

Les scientifiques ont déclaré hier que la nouvelle souche semblait se propager plus facilement parmi les enfants, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à la capacité du gouvernement à garder les écoles ouvertes dans les zones sensibles.

Et M. Johnson a soulevé hier des doutes pour la première fois sur le fait que toutes les écoles resteraient ouvertes.

Lorsqu’on lui a demandé directement si les enfants retourneraient en classe à l’heure, il a déclaré: « La chose la plus utile que je puisse vous dire à ce stade est évidemment que nous voulons, si possible, ramener les écoles de manière échelonnée au début du mois de janvier. ».