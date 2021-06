Chris Whitty dit que le 19 juillet est le moment de mettre fin aux restrictions et de « s’ouvrir autant que possible pour l’été »

LE PROFESSEUR Chris Whitty a déclaré que le 19 juillet était le bon moment pour mettre fin aux restrictions, l’Angleterre étant sur la bonne voie pour s’ouvrir autant que possible pour l’été, a-t-on rapporté.

Le médecin-chef de l’Angleterre a déclaré lundi lors d’un briefing du cabinet que le récent pic du pays dans les cas de Covid n’entraînait pas une forte augmentation des admissions à l’hôpital.

Chris Whitty a déclaré que les restrictions en Angleterre étaient sur le point d’être levées le 19 juillet Crédit : PA

Il a déclaré aux ministres que l’été était le moment d’assouplir autant de restrictions que possible, à condition que le nombre de patients hospitalisés avec Covid n’augmente pas.

Mais il a averti que l’hiver s’avérerait plus difficile car le virus peut se propager davantage lorsque les gens sont à l’intérieur.

Une source du cabinet a déclaré au Times : « L’opinion des scientifiques était que nous devrions ouvrir autant que possible cet été avant l’hiver, ce qui sera beaucoup plus difficile.

« C’était très encourageant. »

Une autre source a déclaré que le professeur Whitty avait été « prudemment optimiste ».

Boris Johnson a déclaré hier au cabinet qu’il était « de plus en plus confiant » que toutes les règles de distanciation sociale seraient supprimées le 19 juillet – et les Britanniques devront « apprendre à vivre » avec le virus à partir de là.

Il a déclaré qu’il y avait eu « une croissance beaucoup plus faible » du nombre de décès et de patients nécessitant des soins hospitaliers.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Le Cabinet a convenu qu’une fois la feuille de route terminée, nous pourrons vivre avec Covid à l’avenir même si les cas continuent d’augmenter, grâce aux protections fournies par le vaccin. »

Et une lecture de la réunion a déclaré: « Le Premier ministre a souligné qu’hier nous avons finalisé l’examen intermédiaire et que les données montrent que les cas continuent d’augmenter, mais que les hospitalisations et les décès ont connu une croissance beaucoup plus faible.

« Il a réitéré la position du gouvernement selon laquelle nous sommes donc de plus en plus confiants pour franchir la dernière étape le 19 juillet, alors que davantage de vaccinations ont été proposées. »

Hier, un total de 20 479 cas de Covid supplémentaires ont été enregistrés au Royaume-Uni, soit une augmentation de 75 % au cours de la semaine.

Les admissions à l’hôpital en Angleterre ont doublé ce mois-ci mais ne sont toujours en moyenne que de 204 par jour, contre un pic de plus de 4 000 en janvier.

Et d’ici le 19 juillet, les deux tiers des adultes auront reçu les deux doses de leurs vaccins.

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a déclaré le mois dernier que le report des derniers assouplissements jusqu’au 19 juillet réduirait de moitié l’impact d’un pic estival, mais a ajouté qu' »il n’est pas très évident que vous obteniez beaucoup plus de gains en prolongeant la durée ».

Pendant ce temps, le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré lundi qu’il souhaitait reprendre une vie normale « dès que possible » et a juré qu’il n’y aurait « pas de retour en arrière » une fois que les restrictions seront finalement abolies dans quatre semaines.

Un total de 23 décès de Covid-19 ont été enregistrés hier, contre 27 mardi dernier.