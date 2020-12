Chris Whitty a confirmé cet après-midi qu’une nouvelle souche mutante de coronavirus est plus contagieuse – car il prévient que les cas « augmentent rapidement » dans le sud-est.

Le médecin-chef de l’Angleterre a révélé que la variante du virus « se propage plus rapidement » que les souches précédentes.

Mais il a souligné que rien ne suggérait qu’il soit plus mortel ou résistant à un vaccin.

Sa déclaration intervient alors que les cas continuent de monter en flèche dans le sud-est – Kent ayant enregistré 1 709 tests positifs hier seulement.

Les cas dans le comté ont augmenté depuis le début du deuxième verrouillage de l’Angleterre, la moyenne sur sept jours passant de 90,1 le 5 octobre à 1306,4 le 11 décembre.

Et le bilan quotidien des morts de Kent a suivi une trajectoire similaire avec 21 signalés le 11 décembre contre aucun le 5 octobre.

Sa déclaration intervient alors que les cas continuent de monter en flèche dans le sud-est – Kent ayant vu 1709 tests positifs hier seulement (graphique de cas quotidien de Kent, photo)

Quelque 21 sont décédés après avoir été testés positifs dans le Kent le 11 décembre, contre aucun le 5 octobre (graphique quotidien illustré)

De vastes étendues du sud-est ont été placées au rang 3 mercredi.

Dans une déclaration cet après-midi, le professeur Whitty a déclaré: « Comme annoncé lundi, le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante de Covid-19 grâce à la surveillance génomique de Public Health England.

« En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le Sud-Est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) considère désormais que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement.

«Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension.

Dans l’ensemble, le Sud-Est a connu une augmentation des cas à partir de septembre, lorsque le nombre moyen de cas sur sept jours était de 156,4. Le 11 décembre, ce nombre était de 3804,4 (graphique quotidien illustré)

De vastes étendues du Sud-Est ont été plongées dans l’ensemble le plus sévère de restrictions Covid mercredi après avoir connu une croissance « forte et exponentielle » des cas.

«Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

«Compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus vital que jamais que le public continue à agir dans sa zone pour réduire la transmission.

Son avertissement faisait suite à des expériences du laboratoire Porton Down du Wiltshire, qui ont révélé que la nouvelle variante est 50% plus contagieuse que toute souche détectée auparavant.

Dans l’ensemble, le Sud-Est a connu une augmentation des cas à partir de septembre, lorsque le nombre moyen de cas sur sept jours était de 156,4. Le 11 décembre, ce nombre était de 3804,4.

Déclaration du professeur Whitty alors que Boris Johnson est sur le point d’annuler Noël pour des millions de personnes en raison des craintes concernant la variante du coronavirus « très contagieuse ».

Le Premier ministre a convoqué une conférence de presse d’urgence à 16 heures cet après-midi après avoir tenu des pourparlers de crise avec le Cabinet – avec des signes que des pans des comtés d’origine, y compris Londres, seront déplacés vers un nouveau « niveau 4 ».

Cette fourchette inclura potentiellement la fermeture de magasins non essentiels et des restrictions de voyage, y compris la commande de « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même, même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine pour que des « bulles » festives de cinq jours se déroulent.

L’extraordinaire demi-tour provoquerait la fureur des familles qui ont déjà fait des plans, réservé des voyages et acheté de la nourriture pour les réunions.

Il fait suite à des discussions entre ministres sur la manière de contenir la souche mutante, que l’on pense jusqu’à présent avoir été confinée en grande partie au Sud-Est. Le Premier ministre s’est également entretenu avec le cabinet lors d’un appel téléphonique peu après 13 heures, tandis que Michael Gove s’est entretenu avec les administrations décentralisées.

Les spéculations montaient déjà que l’Angleterre devra suivre le Pays de Galles et l’Irlande du Nord en annonçant une répression draconienne après Noël.

Le gouvernement gallois a rompu les rangs avec le reste du Royaume-Uni en réduisant les bulles de Noël, en vigueur du 23 au 27 décembre, de trois à deux ménages. On pense que les bulles seront toujours autorisées aux niveaux 1 à 3 en Angleterre.