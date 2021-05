Chris Webber et Jalen Rose mettent fin à la querelle des Fab Five à la télévision

Une scène que beaucoup pensaient ne jamais se produire s’est produite dimanche après-midi sur ESPN: deux anciens meilleurs amis et coéquipiers séparés se réconcilient en direct à la télévision.

C’était là: Jalen Rose et Chris Webber discutant pour le monde entier, après l’annonce de l’élection de Webber au Basketball Hall of Fame plus tôt dans la journée. Bœuf écrasé, publiquement.

« Je t’aime mon frère. Félicitations, » dit Rose, notant que les deux jouaient ensemble quand ils avaient 13 ans. « Tu es arrivé au Temple de la renommée. Bien mérité. »

« Jalen Anthony Rose, c’est fou, mec », a déclaré Webber. « Et merci mon Dieu pour votre belle et merveilleuse mère, car vous savez ce qu’elle a fait pour moi. »

Mère de Rose,Jeanne, est décédé en février d’un cancer du poumon à 79 ans.

Webber et Rose ont grandi en tant que personnages clés de la scène du basketball de Detroit: Webber au fastueux Birmingham Detroit Country Day; Rose à Detroit Southwestern.

Ils sont ensuite devenus coéquipiers au Michigan en tant que membres principaux du légendaire Fab Five, où ils ont aidé les Wolverines aux matchs de championnat nationaux de 1992 et 1993 en tant que étudiants de première année et de deuxième année.

Les deux ont continué à avoir une carrière réussie dans la NBA, mais entre-temps, la relation s’est refroidie avec la fin de la relation de Webber avec le défunt rappel du Michigan Ed Martin, Webber en 2003 ayant finalement plaidé coupable à une accusation d’outrage criminel, déclassé des accusations d’obstruction justice et mentir à un grand jury. Au tribunal, Webber a admis avoir donné 38 200 $ à Martin en 1994 en remboursement partiel de prêts antérieurs.

Le scandale a conduit le programme à renoncer aux victoires des deux saisons de Webber et à retirer les bannières Final Four du Crisler Center du Michigan. La NCAA a interdit à Webber de s’associer au basketball du Michigan pendant 10 ans.

Il y avait aussi des frictions lorsque Webber a refusé d’assister à une réunion des Fab Five ou de participer au «30 for 30» d’ESPN 2011 sur les Fab Five.

Bien que les deux aient déjà dit qu’ils voulaient une réunion, les choses ont commencé à changer il y a deux ans.

Rose a déclaré au Free Press en avril 2019 que « les retrouvailles que tout le monde espère voir se produire. … Ne soyez pas surpris si cela se produit plus tôt que les gens ne le pensent. »

Un mois plus tard, l’embauche de son camarade Fab Five, Juwan Howard, en tant qu’entraîneur-chef du Michigan, était la connexion dont Rose et Webber avaient besoin pour faire fondre la glace.

« Cela écrase n’importe quel drame ou n’importe quel bœuf parce que nous n’allons pas apporter cela au campus d’Ann Arbor avec Juwan Howard comme entraîneur-chef », a déclaré Rose après l’embauche. « La seule chose que nous savons tous les deux est son succès dans le retournement de la situation. L’Université du Michigan est avant tout à propos de lui et des joueurs qu’il va influencer. Ensuite, il s’agit d’être là pour le soutenir, de ne pas être un drame, de ne pas être éclaté, de ne donner aucune indication de dysfonctionnement. «

Webber produit sa propre série télévisée Fab Five avec la consultation de Howard.

L’émission, intitulée «Fab Five», est basée sur l’autobiographie à venir de Webber, «Par la grâce de Dieu.