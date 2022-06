Chris Waller fait une offre pour un grand doublé au sprint à Royal Ascot | Nouvelles de la course

Chris Waller tentera d’en faire un doublé au sprint de Royal Ascot alors que ses affaires intérieures mènent 27 déclarations exceptionnelles pour les Platinum Jubilee Stakes de samedi.

Stablemate Nature Strip a fustigé ses rivaux dans les King’s Stand Stakes de mardi sur cinq stades et les affaires intérieures sont les favoris pour obtenir les honneurs sur six stades après avoir remporté deux groupes un jusqu’à présent, y compris en battant son codétenu Waller plus tôt dans l’année.

Nature Strip a été inscrit pour le jubilé de platine, mais les connexions ont choisi de ne pas doubler et il était le seul absent parmi 28 prétendants à l’étape de cinq jours.

Camapanelle, formée par Wesley Ward, mène l’opposition alors qu’elle vise une troisième victoire à Royal Ascot après son succès aux Queen Mary Stakes 2020 et le verdict controversé de la Coupe du Commonwealth de l’année dernière.

Elle a terminé une tête derrière Dragon Symbol ce jour-là, mais s’est vu confier la course dans la salle des stewards après une interférence importante dans le dernier sillon.

Dragon Symbol, qui a été formé par Archie Watson à l’époque et est maintenant avec Roger Varian, aura la chance de venger cette défaite ici.

Il y a un autre challenger australien dans l’Artorius d’Anthony et Sam Freedman avec le coureur japonais Grenadier Guards ajoutant un élément international supplémentaire pour Mitsumasa Nakauchida.

Creative Force, vainqueur des Champions Sprint, Duke of York Stakes premier et troisième Highfield Princess et Minzaal, ainsi que A Case Of You et Sacred sont également au premier plan.

Hurricane Lane fait son retour très attendu dans les Hardwicke Stakes.

Vainqueur de l’Irish Derby, du Grand Prix de Paris et de St Leger dans une campagne exceptionnelle de trois ans pour Charlie Appleby l’an dernier, Hurricane Lane a terminé troisième du Prix de l’Arc de Triomphe lors de sa dernière course en 2021.

Solid Stone, vainqueur de Chester, qui a été complété, représente Sir Michael Stoute avec Away He Goes, Broome, Mostahdaf, Living Legend, Third Realm et Layfayette complétant le groupe de huit joueurs.

Appleby détient également une chance de favori dans les Jersey Stakes via Noble Truth, vainqueur des King Charles II Stakes, avec Monaadah, qui est invaincu en trois points pour Saeed bin Suroor, une autre fantaisie de premier plan.

Ce dernier court aux couleurs de Shadwell et Alflaila est une deuxième chaîne solide pour le propriétaire, tandis que Star Girls Aalmal est un rare coureur de réunion royale pour Henry de Bromhead, entraîneur du vainqueur du Champion Hurdle Honeysuckle et du héros de la Cheltenham Gold Cup A Plus Tard.

Le premier vainqueur de Leopardstown, Alfred Munnings, est le seul représentant d’Aidan O’Brien dans les Chesham Stakes, tandis que John et Thady Gosden montent un défi à trois via Faisal Road, Alzahir et One World.

Crypto Force, qui a changé de mains pour 900 000 £ lundi, est un autre concurrent majeur du prix Listed de sept stades.

Le vainqueur des Wokingham Stakes de l’année dernière, Rohaan, dépasse un peloton maximum de 28 dans le point culminant du handicap, pour lequel le Fresh formé par James Fanshawe est bien aimé après avoir juste fait la coupe.

Aldous Huxley des Gosdens est le poids le plus élevé pour les Golden Gate Stakes et il est l’un des quatre dans les couleurs de Godolphin avec son compagnon d’écurie Honiton, ainsi que la paire de Blue Trail et Falling Shadow d’Appleby.

Trueshan, qui a raté son engagement à la Gold Cup en raison d’un terrain rapide, a été déclaré pour le dernier Queen Alexandra Stakes.

La charge d’Alan King assumera le poids le plus important dans les près de deux milles six stades plus près, bien que la pluie doive arriver pour qu’il tente sa chance.