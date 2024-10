Chris Wallace fait griller Shark Tanks Kevin O’Leary sur un échec épique

Ancre de CNN Chris Wallace du sel frotté Réservoir de requins co-animateur Kevin O’Leary blessé suite à un échec brutal au cours duquel O’Leary a dit à un ticket repas d’un milliard de dollars « Tu es mort pour moi! »

Wallace a interviewé O’Leary – surnommé « M. Wonderful » dans son émission de télé-réalité axée sur les affaires — pour l’édition de cette semaine de son Max. série Qui parle à Chris Wallace sur divers sujets, notamment sa personnalité à l’antenne, ses relations avec les coanimateurs, ses antécédents en tant qu’investisseur, etc.

Dans un échange, Wallace a fait revivre à O’Leary la fois où il a fustigé et rejeté l’homme qui vendrait plus tard son idée – une sonnette vidéo dont vous avez peut-être entendu parler – pour un joli milliard :

WALLACE : Mais avant que vous ne soyez trop fier de vous-même, il y a l’histoire du door bot : une sonnette pour la maison, un système de sécurité, et regardons cet échange.

WALLACE : Donc ce type, Jamie, a fini par changer le nom de l’entreprise de Doorbot en quelque chose appelé Ring, et il a fini par la vendre à Amazon pour 1 milliard de dollars. Ce qui s’est passé?

O’LEARY : Merci d’en avoir parlé, Chris, vous avez gâché ma journée. On me met tout le temps celui-ci au visage. Jamie et moi sommes des amis proches maintenant. Nous célébrons le 5 juillet de chaque année lors d’un déjeuner à Nantucket où il garde sa résidence d’été. J’adore ce gars. Vous savez, je dirai une chose que nous devrions tous considérer. Je ferai 10, 12, 15 transactions par an, et je suis sûr que trois ou quatre d’entre elles seront un énorme succès pour moi et paieront pour toutes les erreurs. Et cela ne se passe jamais comme ça, jamais. Ce sont les plus fous que je pense, qui ne sont que des tirs aléatoires comme des tests ADN de chat ou quelque chose comme ça, qui finissent par rapporter 50 fois votre argent et payer pour toutes vos erreurs. L’investissement en capital-risque est aléatoire. Il y a beaucoup de chance là-dedans. Vous avez besoin de diversification. C’était un bon exemple de fuite.