Chris Wallace fabrique l’épave sanglante des Shark Tanks Kevin O’Leary

Ancre de CNN Chris Wallace a été stupéfait lorsqu’un entrepreneur au cœur dur et Réservoir de requins co-animateur Kevin O’Leary s’est effondré en sanglots dans une interview, quelques secondes après s’être moqué d’un candidat qui pleurait dans son émission.

Wallace a interviewé O’Leary – surnommé « M. Wonderful » dans son émission de télé-réalité axée sur les affaires — pour l’édition de cette semaine de son Max. série Qui parle à Chris Wallace sur divers sujets, notamment sa personnalité à l’antenne, ses relations avec les coanimateurs, ses antécédents en tant qu’investisseur, etc.

O’Leary venait juste de finir de dire, à propos des prospects qui deviennent émus Réservoir de requinsque « s’ils pensent pouvoir pleurer pour réussir dans le monde réel, ils pleureront beaucoup » lorsque Wallace a interrogé O’Leary sur son incursion en politique.

Cela a conduit à une histoire qui a fait pleurer O’Leary :

WALLACE : Je dois dire qu’en préparant cela, il y avait beaucoup de choses sur toi que je ne savais pas. Premièrement, je savais que vous étiez très actif dans la politique canadienne. En 2017, vous étiez candidat à la tête du Parti conservateur. Si vous aviez obtenu ce poste, vous étiez candidat au poste de Premier ministre et vous avez abandonné à la dernière minute parce que vous ne parliez pas assez bien français.

O’LEARY : Oui, j’avais besoin de 21 sièges sur les 78 que compte le Québec. J’étais en tête des sondages, de façon spectaculaire, jusqu’à ce que j’atteigne le Québec. Je suis dyslexique, comme nous en avons discuté précédemment, je n’apprendrai jamais le français. Aujourd’hui, je crois que j’y arriverai, parce que la population française s’est tellement diluée, elle est tombée à 18 %, mais à l’époque, ce n’était pas possible. Et cela nous amène également à une histoire sur Mark Cuban qui est très importante lorsque les gens nous opposent les uns aux autres, beaucoup disant que Cubains n’est pas d’accord avec vous sur telle ou telle politique. Dans le système canadien, vous devez rembourser vos pertes si, si vous êtes perdant dans une course à 1 600 $ par contribution réservée aux seuls citoyens canadiens, vous ne pouvez pas rembourser votre propre dette, et si vous ne parvenez pas à le faire dans 24 mois, vous pouvez être mis en prison, et c’est extrêmement difficile à faire une fois que vous êtes un perdant. Et j’avais vraiment du mal à le faire, j’avais 2 millions de dollars dans le trou, et je voulais faire le chèque et simplement effacer les comptes, et le gouvernement a dit : Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous serez soumis aux lois du pays. Il vous reste maintenant, je pense, 21 mois. J’ai donc appelé Mark. J’ai dit, Mark, j’ai des ennuis ici. J’ai besoin d’organiser un événement où je peux vendre beaucoup de billets à beaucoup de gens qui vont y assister, et j’ai besoin que vous veniez ici et que vous soyez à mes côtés sur scène. Et je vais demander à Barbara également de venir ici. Et je veux organiser un événement dans un château géant appelé Casa Loma. Il n’a même pas cligné des yeux. Il était dans l’avion le lendemain. Il ne l’a même jamais remis en question. Il a dit : Où dois-je être ? Je serai là. Alors… Donnez-moi un moment.

WALLACE : Eh bien, je n’avais pas ça sur ma carte de bingo, M. Wonderful, euh, je deviens ému.

O’LEARY : Quoi qu’il en soit, je lui dois beaucoup pour ça. Il m’a sauvé la mise.

WALLACE : Je veux terminer sur une note plus heureuse.