Chris ‘The Bear’ Fallica’s Belmont Stakes Bear Bytes

La 155e édition des Belmont Stakes aura lieu ce week-end, ce qui signifie que samedi sera une journée passionnante pour les fans qui aiment les chevaux et les parieurs à la recherche d’une façon amusante de parier quelques dollars sur la grande course.

Cette dernière étape de la Triple Couronne – également connue sous le nom de Test of the Champion – a une heure de départ fixée à 19 h 05 HE samedi le FOX et l’application FOX Sports .

Je vous ai déjà donné mes choix pour la course, mais maintenant il est temps de s’amuser un peu avec mes « Bear Bytes ».

Ces petits octets, comme je les appelle, ne sont que des pépites qui vous donneront des points de discussion amusants à tirer lorsque vous regarderez les festivités de Belmont avec vos amis et votre famille sur FOX ce week-end.

Voici les plus importants qui m’ont marqué lors de mes recherches :

De 2002 à 2017, seuls deux favoris ont remporté les Belmont Stakes, tandis que huit ont manqué d’argent. Mais cette tendance a changé ces derniers temps. Le favori de Belmont a remporté trois matchs de suite et quatre des cinq derniers. En fait, le dernier favori de Belmont à manquer d’argent était Exaggerator en 2016.

Le succès de Todd Pletcher dans les Belmont Stakes a été beaucoup plus élevé que dans les deux autres étapes de la Triple Couronne. Pletcher a quatre victoires (11,4%) et 13 top trois au total (37,1%) sur 35 partants de Belmont et deux victoires (2,7%) et neuf top trois au total (12,1%) sur 74 partants dans les deux autres manches.

Si Javier Castellano gagne avec Arcangelo, il deviendra le premier jockey depuis Calvin Borel à remporter des courses Triple Crown avec deux chevaux différents la même année. En 2009, Borel remporte le Derby avec Mine That Bird puis remporte le Preakness avec Rachel Alexandra. Avant cela, il faut remonter à 1960 pour trouver la dernière fois où Bill Hartack a remporté le Derby sur Venetian Way et le Belmont sur Celtic Ash.

Javier Castellano est l’un des deux jockeys à avoir remporté trois courses Triple Crown à bord d’un cheval envoyé avec une cote à deux chiffres. L’autre est Mike Smith.

Depuis qu’Essential Quality a remporté le Belmont 2021, un seul des sept partants Triple Crown de Brad Cox a terminé mieux que 5e et c’était Angel of Empire – 3e du Derby de cette année.

Jena Antonucci cherchera à devenir la première femme entraîneur à remporter une course Triple Crown. Trois se sont rapprochés, terminant deuxième – Magic Weisner dans le Preakness 2002 (Nancy Alberts, entraîneur), Casual Lies dans le Derby 1992 (Shelley Riley, entraîneur) et Kingpost dans le Belmont 1988 (Dianne Carpenter, entraîneur).

Joel Rosario a terminé premier ou deuxième dans neuf de ses 32 montures Triple Crown. Et c’est en fait neuf de ses 26 derniers, si vous éliminez ses six premières montures.

Notez que les finissants du Derby à la troisième place (Angel of Empire) et à la cinquième place (Hit Show) sont dans la course après avoir sauté le Preakness. Chacun des deux derniers Belmont Stakes a été remporté par un cheval qui a commencé le Derby et a sauté le Preakness.

Chris « The Bear » Fallica couvre le sport depuis près de trois décennies. Bien que le football universitaire ait été son objectif, il aime également la NFL, le football, le golf, le tennis, la MLB, la LNH et les courses de chevaux, avec un pari « occasionnel » sur de tels événements. Chris a récemment remporté le premier Circa Football Invitational et a terminé dans le Top 10 du Golden Nugget Football Contest. Il s’est qualifié à plusieurs reprises pour le NHC Handicapping Championship. Rappelez-vous, « Moins vous pariez, plus vous perdez quand vous gagnez! » Suivez-le sur Twitter @ chrisfallique .

 

