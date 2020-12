Chris Tarrant s’est rappelé avoir rencontré Kerry Katona – affirmant que les deux ne s’étaient pas entendus.

Agé de 73 ans, qui a accueilli Who Wants To Be A Millionaire?, A rencontré le chanteur d’Atomic Kitten lors d’un événement à Marbella, en Espagne.

Kerry elle-même s’est souvenue de la réunion plus tôt cette année, disant que Chris l’avait qualifiée de « gobby, bruyante, grossière et cuivrée » lorsqu’elle est montée pour se présenter.

Maintenant, Chris a dit au Mirror: « Je me souviens [meeting]… Elle dérangeait tout le monde.

« Je pense que tu peux imaginer. Oh mon Dieu, un monstre. Elle était juste partout, nous essayions de faire des trucs de charité et elle a continué à se mêler et finalement j’ai probablement dit, ‘Pourquoi ne pars-tu pas?’ «







(Image: ITV)



Mirror Online a contacté le représentant de Kerry pour un commentaire.

Kerry a déclaré qu’elle avait fondu en larmes après sa rencontre avec l’hôte Millionaire.

Elle a écrit dans son nouveau! chronique du magazine: «Je suis allé vers lui pour lui dire bonjour et il m’a dit – en face – qu’il ne m’aimait pas, que j’étais ‘gobby, bruyant, grossier et cuivré’. Quoi? J’étais tellement déçu. «

Elle a poursuivi: «Je suis allée aux toilettes et j’ai braillé les yeux. Il y a quelques années, il a fait une interview où il a dit qu’il ne ferait pas une émission de télé-réalité car il ne voulait pas être coincé sur une île avec Kerry Katona ».







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



«Je n’ai aucune idée de ce que je lui ai fait mais il doit avoir en tête que je suis une personne vile. C’est dommage car j’ai adoré le regarder sur Who Wants to Be a Millionaire?

« J’ai grandi en l’idolâtrant et mon cœur se serre même maintenant en y pensant. »

Mais malgré la rencontre difficile, rien ne peut abaisser le moral de Kerry pour le moment.







(Image: kerrykatona7 / Instagram)



Après des mois de spéculation des fans, le petit ami hunky Ryan Mahoney s’est mis à genoux.

Kerry a dit oui et a laissé entendre qu’ils se marieraient lors d’une cérémonie intime à Las Vegas plutôt qu’une grande fête.

Et malgré leurs noces à venir, ils ne sont pas pressés d’ajouter à leur couvée.

« Je pense que ce serait vraiment égoïste quand j’ai cinq enfants formidables, de tomber enceinte à nouveau en sachant que j’ai failli mourir pendant le travail la dernière fois », a-t-elle déclaré à New!