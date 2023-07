Chris Sutton rejoint la couverture de la Premiership écossaise de Sky Sports | Nouvelles du football

L’ancienne star du Celtic Chris Sutton rejoindra Sky Sports à partir de la saison 2023/24 cinch Premiership.

La couverture par Sky Sports de la nouvelle campagne débutera le samedi 5 août lorsque l’ancien club de Sutton, le Celtic, déploiera le drapeau des champions à domicile dans le comté de Ross, avec le voyage des Rangers à Kilmarnock plus tard dans la journée également en direct.

Sutton – qui a passé six ans à Parkhead où il a remporté trois titres de champion, trois coupes écossaises et une coupe de la Ligue écossaise – rejoindra en tant qu’expert principal aux côtés de l’ancien attaquant des Rangers Kris Boyd, plus Eilidh Barbour et Ian Crocker.

Que regarder sur Sky Sports cette semaine Le 151e ouvert – 20 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

Quatrième test des cendres masculin – 19 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Cricket

Série d’été de Premier League – à partir du 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Premier League

Grand Prix de Hongrie – 21 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports F1

F1 Juniors : GP de Hongrie – 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Mix

Fléchettes World Matchplay – 17 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Fléchettes World Matchplay pour femmes – 22 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Éliminateur de titres légers IBF – 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action Obtenez Sky Sports

Diffusez les plus grands moments sur MAINTENANT

Connu pour ses opinions franches sur le jeu écossais, Sutton a connu une carrière de joueur réussie de 21 ans qui l’a également vu remporter le titre de Premier League avec les Blackburn Rovers – ainsi que des sorts à Norwich City, Chelsea, Birmingham City et Aston Villa.

« J’ai hâte de rejoindre l’équipe de Sky Sports avant une nouvelle saison passionnante en Premiership », a déclaré Sutton.

« Je suis sûr que Kris et moi aurons de bonnes discussions tout au long ! »

Le directeur du football de Sky Sports, Gary Hughes, a ajouté: « Chris est aussi pointu au micro qu’il l’était devant le but du Celtic.

« Nous attendons avec impatience qu’il rejoigne notre couverture de la Cinch Premiership, apportant son incroyable expérience et ses opinions franches à notre couverture. »

Les matches du week-end d’ouverture

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Celtic visera à remporter un troisième titre consécutif de Premiership écossaise cette saison



samedi 5 août

Celtic vs comté de Ross, 12h30 – en direct sur Sky Sports

Dundee contre Motherwell, 15h

Livingston contre Aberdeen, 15h

St.Johnstone contre Hearts, 15h

Kilmarnock contre Rangers, 17h15 – en direct sur Sky Sports

dimanche 6 août

Hibernian vs St. Mirren, 15h

Qu’est-ce qui se passe en direct sur Sky Sports?

samedi 5 août

Celtic contre le comté de Ross, 12h30

Kilmarnock contre Rangers, 17h15

dimanche 13 août

Aberdeen vs Celtic, 12h

samedi 26 août

Comté de Ross contre Rangers, 12h30

dimanche 3 septembre

Rangers vs Celtic, 12h

samedi 16 septembre

St Johnstone vs Rangers, 12h30

samedi 23 septembre

Livingston vs Celtic, 12h30

mercredi 27 décembre

Hibernian vs Hearts, 20h

samedi 30 décembre

Celtic vs Rangers, 12h30

Les dates clés de la saison 2023/24

Le Premiership écossaise la saison commence le week-end du 5/6 août, avec la trêve hivernale du 3 janvier au 19 janvier 2024.

Le premier tour des matches post-split a lieu les 13/14 avril, tandis que la saison régulière se termine les 18/19 mai.

La finale des barrages de Premiership, disputée sur deux manches en direct sur Sky Sportsmettra fin à la campagne les 23 et 26 mai.

Le Championnat, Ligue 1 et Ligue deux les saisons commencent également le 5 août, ces campagnes se terminant le week-end du 3/4 mai.

Le Finale Coupe de la Ligue Viaplay aura lieu le 17 décembre tandis que la date de la Finale de la Coupe d’Ecosse reste à confirmer.

Le Finale de la Ligue Europa se jouera le 22 mai à Dublin, le Finale de la Ligue de Conférence Europa aura lieu le 29 mai à Athènes et le Finale de la Ligue des Champions est prévu le 1er juin à Wembley.

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Sky Sports – La saison prochaine, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de l’action SWPL.

Nouvelles Sky Sports – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.