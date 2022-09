Chris Streveler, ancien de Marian Central, Andrew Rupcich, diplômé de McHenry, atterrit dans les équipes d’entraînement de la NFL – Shaw Local

L’ancien quart-arrière de Marian Central Chris Streveler et l’ancien joueur de ligne offensive de McHenry Andew Rupcich ont raté les 53 coupes avec leurs équipes respectives de la NFL, mais les deux ont été ramenés dans les équipes d’entraînement de leurs équipes.

Streveler a été placé dans l’équipe d’entraînement des Jets de New York; Rupcich, une recrue, fait maintenant partie de l’équipe d’entraînement des Titans du Tennessee.

Deux autres joueurs locaux entameront leur cinquième saison dans la NFL – l’ancien ailier serré de McHenry Robert Tonyan (Green Bay) et l’ancien secondeur de Crystal Lake South Dennis Gardeck (Arizona).

Tonyan a connu une énorme saison en 2020, mais a subi une déchirure du LCA la saison dernière et s’en est remis et devrait faire partie intégrante de l’offensive des Packers.

Gardeck s’est taillé une place avec les Cardinals en tant que passeur extérieur et hors pair des équipes spéciales.

Streveler était l’un des quatre quarts du camp des Jets, derrière Zach Wilson, Joe Flacco et Mike White. Streveler a mené les Jets à trois victoires de pré-saison, deux au cours desquelles il a rallié l’équipe avec des passes de touché tardives.

Chris Streveler Chris Streveler (PA)

Ce n’était pas suffisant pour faire entrer Streveler dans la liste des 53 joueurs, mais après les coupures de mardi, il a été ramené dans l’équipe d’entraînement. Streveler s’est taillé une réputation dans la LCF en tant que quart-arrière infatigable qui offre aux équipes une certaine polyvalence, puisqu’il peut être utilisé comme receveur ou comme équipe spéciale.

Rupcich, un plaqueur de 6 pieds 6 pouces et 320 livres, a joué au Culver-Stockton College et a été deux fois All-American NAIA. Il était un agent libre non repêché, mais avait beaucoup d’intérêt juste après le repêchage. Il a signé avec le Tennessee, qui voit probablement des promesses et veut le développer davantage.