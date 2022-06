Chris Stapleton reporte ses tournées après avoir été testé positif au COVID-19

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Stapleton a reporté trois spectacles de sa tournée « All-American Road Show » après avoir été testé positif au COVID-19.

Stapleton a annoncé son diagnostic de coronavirus via Instagram.

« A tous mes amis de Salt Lake City et de Denver, je suis vraiment désolé de vous faire savoir que j’ai été testé positif au Covid et que je ne pourrai pas jouer les spectacles de ce week-end », a déclaré la star de la musique country. « Les spectacles seront reportés au week-end suivant, du 1er au 3 juillet, et nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à ce moment-là. Veuillez contacter votre point de vente si vous ne le pouvez pas. »

« Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont attendu si longtemps ces émissions », a-t-il ajouté. « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour votre patience, votre amour et votre soutien, et nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. »

Ses concerts programmés reprendront le 7 juillet à Cleveland, Ohio.

Cette étape de la tournée « All-American Road Show » de Stapleton se terminera le 28 octobre à Houston, au Texas.

Stapleton n’est pas étranger au report de concerts en raison de problèmes de santé. Le chanteur de « Tennessee Whiskey » a reporté trois spectacles en octobre après avoir été mis au repos vocal via « les ordres du médecin ».

« Je suis désolé que tant d’entre vous aient été incommodés, et je suis vraiment reconnaissant pour votre patience et votre compréhension », a déclaré Stapleton dans un communiqué. « Rien n’est plus personnel pour moi que l’expérience de la musique. »

« Je suis éternellement reconnaissant d’avoir le privilège de partager ce voyage avec vous tous nuit après nuit », a-t-il déclaré. « Merci pour votre soutien continu et j’espère vous voir tous très bientôt. »

