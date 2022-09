NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Stapleton, Mickey Guyton et d’autres stars de la musique country se sont souvenus de moments spéciaux pour les fans lors des ACM Honors.

Stapleton et d’autres ont parlé des moments de fans et des conseils qu’ils donneraient à leurs jeunes dans des entretiens avec Fox News Digital. Les honneurs de l’ACM ont été diffusés mardi sur FOX.

Le spectacle a honoré des artistes de musique country tels que Stapleton, Miranda Lambert, Shania Twain et plus encore.

Stapleton a parlé de sa rencontre avec un jeune fan ayant des besoins spéciaux alors qu’il était de retour dans le Kentucky début août alors qu’il parlait à Fox News Digital. L’État avait subi de graves inondations à l’époque.

Une vidéo est devenue virale de Stapleton rencontrant la fille, qui est autiste. Sa mère a révélé que la musique de la star de la musique country est parfois la seule chose qui la calme.

“Eh bien, j’étais de retour à la maison, vous savez, en train d’essayer d’aider”, a déclaré Stapleton à Fox News Digital. “Ils ont eu de terribles inondations à la maison … et ont rencontré des gens à Walmart. Et c’était la mère de la petite fille. Et oui, je ne sais pas si elle savait que c’était moi ou non. Mais, tu sais , de toute évidence, la musique a signifié quelque chose pour elle et pour ses parents.”

“Ces moments sont très cool”, a-t-il ajouté.

Stapleton s’est produit à l’ACM Honors mardi soir. L’interprète de “Tennessee Whiskey” a reçu le ACM Spirit Award.

Mickey Guyton, qui a cimenté sa carrière dans la musique country en 2020, s’est également ouverte à Fox News Digital à propos d’un moment spécial pour les fans.

“Chaque fois qu’ils portent l’un de mes robots”, a répondu Guyton lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle apprécie chez ses fans.

“Il y a une fille que j’ai rencontrée qui était prématurée à la naissance et maintenant elle est en fauteuil roulant. Et elle se présente toujours à mes spectacles. Et c’est quelque chose qui signifie vraiment, vraiment beaucoup pour moi de la voir”, le “Love My Hair ” a ajouté le chanteur.

Guyton a remis un prix mardi soir.

Pour Charlie Worsham, qui a été nommé guitariste acoustique de l’année, il apprécie ses fans internationaux. Le chanteur de “Love Don’t Die Easy” s’est rappelé avoir joué au Royaume-Uni et en Europe et avoir entendu des fans chanter ses chansons.

“J’ai entendu des gens me chanter des chansons, chaque mot, et je ne savais pas comment ils connaissaient la musique, mais ils l’ont fait et cela m’a permis de continuer pendant des mois”, a-t-il expliqué à Fox News Digital.

L’auteur-compositeur-interprète a également parlé d’apprendre que son idole Charles McCoy, qu’il aime et respecte, était un de ses fans.

“Il n’y a pas longtemps, j’étais à l’Opry. Je venais de répéter avec le groupe house, et je suis sur le point de croiser la route de Charlie McCoy. Je veux dire, ce mec est légendaire Hall of Famer”, a expliqué Worsham. “Je suis un peu nerveux, tu sais, comme si j’étais juste un fan de lui. Alors je fais un peu signe et je dis : « Hé. »”

“La prochaine chose que je sais, c’est qu’il m’attrape et me serre la main comme, ‘Oh, Charlie, hé mec, j’aime ta musique’ ou quoi que ce soit. C’est celui qui vous attrape, c’est quand quelqu’un que vous idolâtrez aime vraiment ce que vous faites en retour . C’est probablement le nec plus ultra.”

Les stars de la musique country auxquelles Fox News Digital s’est entretenue lors de l’ACM Honors avaient également de bons conseils à donner à leurs jeunes.

“Va voir ton père”, a conseillé Stapleton. “Une vie plus honnête, vous savez, ce genre de choses.”

Adkins, qui s’est imposé comme une star montante de la musique country avec la sortie de son premier album en 1996, a déclaré à Fox News Digital qu’il s’excuserait auprès de son jeune moi.

“Je me serais excusé abondamment pour toutes les conneries stupides que je vais faire et les ennuis qu’il va avoir et s’excuser d’avoir mis si longtemps à grandir”, a déclaré Adkins.

Le groupe de musique country Little Big Town a donné des conseils importants à leurs jeunes. Le groupe est ensemble depuis 20 ans et devrait bientôt commencer à enregistrer son 10e album studio.

“Pour faire confiance à votre instinct”, a déclaré Karen Fairchild à Fox News Digital. Alors que Jimi Westbrook a ajouté: “Oui, restez fidèle à qui vous êtes.”

“N’écoutez pas les gens qui ne vous connaissent pas”, a poursuivi Fairchild.

“N’abandonnez pas”, a ajouté Kimberly Schlapman. “N’abandonnez jamais.”

“Continuez à rêver”, a déclaré Philip Sweet.

Little Big Town a interprété “The House That Built Me” de Lambert lors des ACM Honors.

Guyton a fait écho au sentiment de persévérance lorsqu’il a parlé à Fox News Digital.

“Ce serait de toujours se présenter, peu importe à quel point cela devient difficile et peu importe à quel point vous ne vous sentez pas en sécurité”, a-t-elle déclaré. “Toujours, continuez à vous montrer parce que l’échec n’est pas abandonner. L’échec, c’est tout simplement ne pas se présenter. Tant que vous vous présentez, vous réussirez toujours.”

Les ACM Honors ont été diffusés pour la première fois sur FOX le mardi 13 septembre.