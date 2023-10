BILLETS EN VENTE VENDREDI PROCHAIN

NOUVEL ALBUM TRÈS ATTENDU PLUS HAUT, SORTIE LE 10 NOVEMBRE

Chris Stapleton poursuivra son vaste «Road Show entièrement américain» en tournée jusqu’à l’été prochain, avec des spectacles récemment confirmés au Petco Park de San Diego, au US Bank Stadium de Minneapolis, au T-Mobile Park de Seattle, à la Bridgestone Arena de Nashville, au Hollywood Bowl de Los Angeles, au Blossom Music Center de Cleveland et au Freedom Mortgage Pavilion de Philadelphie, entre autres. Parmi les invités spéciaux de la tournée, produite par Live Nation, figurent Sheryl Crow, Elle King, Marcus King, Nikki Lane, Willie Nelson and Family, Grace Potter, Allen Stone, Marty Stuart, Turnpike Troubadours, The War and Treaty et Lainey Wilson. . Voir ci-dessous pour l’itinéraire complet.

Les billets pour les nouvelles dates seront mis en vente le vendredi 3 novembre prochain à 10h00, heure locale. Les détails des billets peuvent être trouvés sur www.chrisstapleton.com/tour. Citi est la carte officielle du « All-American Road Show » de Chris Stapleton. Les titulaires de la carte Citi auront accès aux billets en prévente du mardi 31 octobre à 10h00, heure locale, jusqu’au jeudi 2 novembre à 22h00, heure locale, via le programme Citi Entertainment. Pour plus de détails sur la prévente, visitez www.citientertainment.com.

Les performances à venir s’ajoutent à une autre année marquante pour le lauréat de 8x Grammy, 15x CMA et 15x ACM Award, qui sortira son nouvel album très attendu, Plus haut, 10 novembre sur Mercure Nashville (précommande/pré-sauvegarde). Produit par Dave Cobb, Morgane Stapleton et Chris Stapleton, Plus haut a été enregistré au RCA Studio A de Nashville et met en valeur sa voix surnaturelle et sa polyvalence musicale à travers 14 chansons qui défient les genres.

Faisant déjà l’objet d’une attention critique, Stapleton a dévoilé trois titres de son album avant la sortie : «Il faut une femme” “Je pense que je suis amoureux de toi” et “Cheval Blanc», dont Panneau d’affichage fait l’éloge « d’un hymne infernal, destiné à être hurlé fenêtres baissées et apprécié avec les oreilles qui bourdonnent. “White Horse” trouve Stapleton associant une fanfaronnade de hors-la-loi à une voix époustouflante, cherchant l’enthousiasme tout au long du refrain pour essayer d’égaler le grognement de la guitare. En outre, Conséquence déclare : « « White Horse » suggère certainement que Stapleton s’appuie sur ses atouts en tant qu’acte inter-genre » et Brooklyn végétalien » proclame « l’un des singles les plus époustouflants jamais réalisés par un artiste qui manque rarement, voire jamais ».

De plus, Stapleton est nominé pour trois autres prix cette année 57e édition des Prix CMA: Artiste de l’année, Chanteur masculin de l’année et Événement musical de l’année («On ne se bat plus” avec Carly Pearce). La cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct de Nashville sur ABC le mercredi 8 novembre à 20h00 HE/19h00 CT.

Aux côtés de Stapleton (chant, guitare acoustique, guitare électrique, guitare électrique slide), le nouvel album présente Cobb (guitare acoustique, guitare éclectique), JT Cure (basse), Paul Franklin (pédale steel), Derek Mixon (batterie), Morgane ( chant de fond, synthétiseur, tambourin) et Lee Pardini (orgue, piano).



Crédit photo : Becky Fluke

L’un des musiciens les plus respectés et appréciés du pays, Stapleton a été nommé l’année dernière artiste de l’année lors de la 58e cérémonie des ACM Awards, ce qui lui a valu un prestigieux ACM Triple Crown Award, et chanteur masculin de l’année aux CMA Awards 2022, son sixième. temps pour remporter le prix, établissant ainsi le record du plus grand nombre de victoires dans la catégorie. De plus, en février, il a interprété l’hymne national au Super Bowl LVII et a collaboré ces dernières années avec Adele, Taylor Swift, Bruno Mars, Ed Sheeran, Justin Timberlake, P!nk, Sheryl Crow, Santana et bien d’autres.

Le nouvel album fait suite au célèbre album de 2020 Recommencement, qui a remporté trois prix lors de la 67e édition des GRAMMY : meilleur album country, meilleure performance country solo (« You Should Probably Leave ») et meilleure chanson country (« Cold ») en plus de remporter les honneurs de l’album de l’année aux deux les prix CMA et ACM. Qualifié de « chef-d’œuvre au pied sûr » par le Presse associéel’album a atterri sur les listes « Best of 2020 » à Musique NPR, Pierre roulante, Panneau d’affichage, Écuyer, Vautour, Le Tennessien et Le New York Times, qui a déclaré : « Le rugissement de Chris Stapleton n’est pas conçu pour vous effrayer. C’est royal, l’annonce d’une figure alpha affirmant sa primauté… sur ce quatrième album, le frisson est de retour. Avant RecommencementStapleton a sorti deux versions certifiées Platine en 2017—Depuis une pièce : tome 1 et Depuis une pièce : tome 2—ainsi que son premier album solo révolutionnaire x5 Platinum en 2015, Voyageur.

En plus de leur travail de musiciens, les Stapletons sont les fondateurs du fonds caritatif Outlaw State of Kind, qui soutient diverses causes qui leur tiennent à cœur.

PLUS HAUT LISTE DES PISTES

Que vais-je faire Dakota du Sud Confiance Il faut une femme Le feu Je pense que je suis amoureux de toi T’aimer dans mon esprit Cheval Blanc Plus haut Le fond Le jour de ma mort Vent de travers Le poids de votre monde Les montagnes de mon esprit

CHRIS STAPLETON DATES DE TOURNÉE CONFIRMÉES

AUDACIEUX en vente vendredi prochain 3 novembre à 10h00 heure locale

26 octobre — Tulsa, OK — BOK Center* (COMPLET)

27 octobre — Dallas, Texas — Pavillon Dos Equis* (COMPLET)

28 octobre — Dallas, Texas — Pavillon Dos Equis* (COMPLET)

11 novembre — Tampa, Floride — Walmart présente : Héros et têtes d’affiche – MidFlorida Credit Union Amphitheatre

16 novembre — Lafayette, LA — Cajundome†

17 novembre — Houston, Texas — Pavillon Cynthia Woods Mitchell†

18 novembre — Corpus Christi, Texas — American Bank Center Arena†

2 mars 2024—San Diego, Californie—Petco Park‡

Le 3 avril 2024—Winnipeg, MB—Centre Canada Vie+

4 avril 2024—Grand Forks, ND—Alerus Center+

6 avril 2024 – Minneapolis, Minnesota – US Bank Stadium^

4 mai 2024 – Indianapolis, IN – Stade Lucas Oil#

9 mai 2024—West Palm Beach, FL—Amphithéâtre financier iTHINK~

11 mai 2024 – Jacksonville, Floride – Stade Everbank#

22 mai 2024—Rapid City, SD—Le monument**

25 mai 2024 – Ames, IA – Stade Jack Trice#

31 mai 2024—Cleveland, OH—Blossom Music Center**

1er juin 2024 – Charlotte, Caroline du Nord – Stade Bank of America#

6 juin 2024 — Philadelphie, Pennsylvanie — Freedom Mortgage Pavilion††

7 juin 2024 — Bristow, Virginie — Jiffy Lube Live††

8 juin 2024 – East Rutherford, NJ – Stade MetLife#

12 juin 2024 – Kansas City, MO – T-Mobile Center‡‡

26 juin 2024 — Los Angeles, Californie — Hollywood Bowl++

29 juin 2024 – Salt Lake City, UT – Stade Rice-Eccles#

11 juillet 2024—Buffalo, NY—Amphithéâtre de Darien Lake††

12 juillet 2024—Pittsburgh, Pennsylvanie—Le pavillon de Star Lake††

13 juillet 2024—Detroit, MI—Ford Field#

18 juillet 2024 – Toledo, Ohio – Huntington Center††

19 juillet 2024 – Columbus, Ohio – Centre Schottenstein††

20 juillet 2024—Chicago, Illinois—Soldier Field#

25 juillet 2024 – Nampa, ID – Ford Idaho Center Arena^^

26 juillet 2024—Portland, Oregon—RV Inn Styles Resort Amphithéâtre^^

27 juillet 2024—Seattle, Washington—T-Mobile Park##

1er août 2024—Gilford, New Hampshire—Pavillon BankNH++

2 août 2024—Gilford, New Hampshire—Pavillon BankNH++

9 août 2024 — Nashville, Tennessee — Bridgestone Arena~~

21 août 2024—Birmingham, AL—The Legacy Arena du BJCC++

22 août 2024 – Little Rock, AR – Simmons Bank Arena++

16 octobre 2024 — Manchester, Angleterre — AO Arena++ (COMPLET)

17 octobre 2024—Glasgow, Écosse—OVO Hydro Arena++ (COMPLET)

20 octobre 2024—Dublin, Irlande—3Arena++ (COMPLET)

22 octobre 2024—Birmingham, Angleterre—Utilita Arena++ (COMPLET)

23 octobre 2024—Londres, Angleterre—The O2++ (COMPLET)

7 décembre 2024 – Las Vegas, NV – Stade Allegiant#

*avec les invités spéciaux Charley Crockett et Nikki Lane

†avec l’invitée spéciale Nikki Lane

‡avec des invités spéciaux Turnpike Troubadours et Elle King

+avec des invités spéciaux The War and Treaty et Allen Stone

^avec les invités spéciaux Lainey Wilson et Marcus King

#George Strait et invité spécial Little Big Town

~avec les invités spéciaux Grace Potter et Nikki Lane

**avec les invités spéciaux Marcus King et The War and Treaty

††avec les invités spéciaux Marcus King et Nikki Lane

‡‡avec les invités spéciaux Marcus King et Allen Stone

++avec les invités spéciaux Grace Potter et Allen Stone

^^avec les invités spéciaux Nikki Lane et Allen Stone

##avec les invités spéciaux Willie Nelson, sa famille et Sheryl Crow

~~avec les invités spéciaux Marty Stuart et Nikki Lane

