Chris Stapleton chantera l’hymne national au Super Bowl LVII

Chris Stapleton interprétera l’hymne national lors du Super Bowl de cette année, a annoncé la NFL mardi.

La star de la musique country fera partie d’une programmation d’avant-match qui comprend la légende du R&B Babyface interprétant “America the Beautiful” et l’actrice lauréate d’un Emmy “Abbott Elementary” Sheryl Lee Ralph chantant “Lift Every Voice and Sing”.

Stapleton, 44 ans, a remporté huit Grammy Awards, 15 prix CMA – dont celui de chanteur masculin de l’année en 2021 – et 10 prix ACM au cours de sa carrière et est connu pour des chansons comme “Tennessee Whiskey” et “You Should Probably Leave”. ”

“Tu es fait pour ce moment et j’ai hâte de regarder”, a écrit Mickey Guyton, qui a chanté l’hymne national lors du match de l’an dernier, sur Instagram de Stapleton. “Profitez de chaque minute et n’oubliez pas de respirer.”

CHRIS STAPLETON A STARSTRUCK PETITE FILLE AVEC IMPROMPTU WALMART MEETING

L’acteur oscarisé Troy Kotsur interprétera l’hymne national en langue des signes américaine. Il est devenu le deuxième acteur sourd à remporter un Oscar pour son rôle dans le film “CODA”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Babyface possède 12 Grammy Awards et a collaboré avec des stars comme Whitney Houston, Aretha Franklin, Madonna, Mariah Carey, Mary J. Blige, Ella Mai et Patti LaBelle.

Ralph, qui travaille dans l’industrie depuis des décennies, a remporté son premier Emmy l’année dernière, était dans “Dreamgirls” à Broadway dans les années 1980 et a joué le rôle de la belle-mère de Brandy dans la sitcom “Moesha” des années 1990.

Rihanna a été annoncée l’année dernière comme tête d’affiche du spectacle de la mi-temps au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Super Bowl sera diffusé le 12 février sur FOX.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.