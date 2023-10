Chris Stapleton annule plusieurs spectacles pour cause de maladie : « Incapable de se produire »

La star country Chris Stapleton a annoncé que ses prochains concerts avaient été reportés pour cause de maladie.

« À tous mes amis de Corpus Christi, Houston et Lafayette, je suis vraiment désolé de vous faire savoir que je ne peux pas donner les concerts de ce week-end », a-t-il partagé sur Instagram.

« J’ai une bronchite et une laryngite et, sur ordre du médecin, je suis en repos vocal tout le week-end afin de guérir. »

CHRIS STAPLETON LANCE LE SUPER BOWL 2023 AVEC L’HYMNE NATIONAL DE STYLE COUNTRY

Le crooner de « Tennessee Whiskey » a publié de nouvelles dates pour ses concerts reportés en novembre. Stapleton prévoit de se produire le 16 novembre pour son concert à Lafayette, en Louisiane ; Le 17 novembre à Houston et à Corpus Christi, Texas, le lendemain, 18 novembre.

Il a conseillé aux fans qui ne peuvent pas assister aux nouveaux spectacles de contacter les sociétés de billetterie.

« Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, merci de contacter votre point d’achat dans les sept prochains jours. »

CHRIS STAPLETON CHANTE L’HYMNE NATIONAL : LES DÉBUTS D’UNE PETITE VILLE DU KENTUCKY VERS LA PLUS GRANDE SCÈNE D’AMÉRIQUE

Le huit fois lauréat d’un Grammy Award a reçu un énorme soutien de la part de ses fans alors qu’il interrompait sa tournée « All American Road Show ».

« Rétablissez-vous vite et prenez soin de vous, Chris !! C’est la chose la plus importante mon pote », a écrit un fan sur les réseaux sociaux.

Un autre commentaire disait : « Reposez-vous Chris… et le reste de votre émission. Vous travaillez dur depuis plus d’un an. »

LA RÉACTION SURPRENANTE DE CHRIS STAPLETON AUX DÉCHIRURES DE L’ENTRAÎNEUR DES EAGLES PENDANT L’HYMNE NATIONAL DU SUPER BOWL

D’autres semblaient déçus par l’annulation de dernière minute : « Oh non, c’est une déception ! »

La santé du chanteur de « Starting Over » avait déjà été affectée par une laryngite en octobre 2021.

Stapleton a alors connu le même revers, car son médecin lui a suggéré de le placer en repos vocal temporaire pour récupérer.

La tournée « All America Road Show » de la star country comprend des représentations prévues jusqu’en décembre 2024, avec des escales dans des villes comme Détroit, Chicago et à l’étranger au Royaume-Uni.

Stapleton se prépare à la sortie de son nouvel album « Higher », qui sortira en novembre, avec un nouveau single intitulé « White Horse ».

L’année dernière, Stapleton est monté sur scène lors de l’ouverture du Super Bowl LVII 2023 pour chanter l’hymne national.

La star de la musique country a joué une guitare électrique noire tout en chantant une interprétation country de « The Star-Spangled Banner ».