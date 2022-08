Chris Stapleton a une petite fille éblouie par une réunion impromptue avec Walmart

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une petite fille et sa mère ont fait un voyage à Walmart, sans se rendre compte qu’Etta, 6 ans, était sur le point de rencontrer l’une de ses idoles.

Chris Stapleton, le chanteur country multi-primé aux Grammy Awards, était un homme en mission, parti acheter des fournitures pour les familles dans le besoin après les horribles inondations du Kentucky.

Courtney Crider, la mère d’Etta dit aux journalistes la rencontre avec l’interprète de “Tennessee Whiskey” a été profonde, car sa fille est autiste et sa musique l’apaise souvent lorsqu’elle est trop stimulée.

Crider a partagé : “Au début, Etta ne s’intéressait qu’à sa barbe et à son visage, car c’est une chercheuse sensorielle. Mais, après que je lui ai dit que c’était lui, encore une fois, c’était comme si ça avait cliqué, et elle était super éblouie, ” selon WYMT.

Stapleton, 44 ans, est lui-même père de cinq enfants et est né et a grandi dans le Kentucky.

En avril de cette année, il a organisé un concert-bénéfice qui avait été précédemment programmé et reporté, tous les bénéfices étant reversés à la communauté du Kentucky, par le biais de l’association caritative de Stapleton.

Il a partagé sur ses réseaux sociaux : “En tant que musicien, je ne peux pas penser à un plus grand honneur que d’atteindre un point où nous pouvons jouer un spectacle pour 40 000 personnes et redonner tous les bénéfices à une communauté qui a été si fidèle et indéfectible. solidaire.”

L’organisme de bienfaisance de Stapleton, Outlaw State of Kind Hometown Fund, a recueilli 1 million de dollars grâce au concert, par Pierre roulante.

D’autres artistes se sont arrêtés pour se produire lors de l’événement, notamment Sheryl Crow et Willie Nelson.

Stapleton est actuellement en tournée “All-American Road Show”.

