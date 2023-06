Chris Spencer parle de l’effet de grève de la WGA sur les BET Awards

Le Récompenses BET ne sont qu’à une journée et le spectacle de cette année sera unique car la grève de la WGA a empêché la production d’utiliser des écrivains ou un hôte comme ils l’ont fait les années précédentes.

BOSSIP a rencontré le comédien Chris Spencer et sa femme Vanessa à la BET Media House vendredi. Le couple travaille également ensemble en tant qu’équipe scénariste / producteur et Spencer a été dans les coulisses de nombreuses blagues aux BET Awards ces dernières années. Lorsqu’on lui a demandé comment la grève de la WGA affectait le salon de cette année, il a répondu ceci :

« Ça fait mal madame ! » Spencer a dit à la directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, qu’elle avait raté la création de blagues pour les cérémonies de cette année. « Cela fait mal parce que d’habitude nous écrivons et produisons sur le spectacle et le fait que nous allons devoir aller regarder ce concert c’est toujours excitant parce que Jesse Collins et Janee et Dionn Harmon et même Stephen Hill qui a inventé ça, mettez ensemble un grand spectacle. Ça va être un super concert mais mes blagues vont manquer cette année.

« Et un hôte va manquer », a ajouté Vanessa Spencer.