Chris Silverwood: une opportunité en Angleterre pour de nouveaux visages dans l’équipe pour la série néo-zélandaise | Nouvelles de cricket

Chris Silverwood a choisi sa première équipe de test d’Angleterre en tant que sélecteur aux côtés de son rôle d’entraîneur-chef

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Chris Silverwood a appelé les nouveaux visages de son équipe de 15 joueurs pour la série de deux tests contre la Nouvelle-Zélande à «saisir votre opportunité» cet été.

Le duo non plafonné Ollie Robinson et James Bracey ont été inclus dans l’équipe annoncée mardi, alors qu’il y a également eu un rappel pour Craig Overton.

En plus des deux tests contre les Black Caps – à partir du 2 juin – l’Angleterre a une série de cinq matchs contre l’Inde à suivre avant les cendres de cet hiver, et Silverwood tient à ce que les joueurs de sang avant cette tournée.

2:53 Le quilleur anglais Stuart Broad dit que Jofra Archer est frustré par sa blessure persistante au coude, mais reste de bonne humeur Le quilleur anglais Stuart Broad dit que Jofra Archer est frustré par sa blessure persistante au coude, mais reste de bonne humeur

« Une chose dont nous avons parlé est d’essayer d’arriver au point où nous ne faisons ses débuts à personne en Australie », a déclaré Silverwood aux journalistes.

«C’est un plan maintenant depuis un certain temps et nous avons donné à différentes personnes des expériences différentes. Nous comptons cela jusqu’aux Cendres, vraiment.

« Nous aimerions donner des opportunités mais, en même temps, nous devons faire ce qui est le mieux pour l’équipe et nous assurer qu’elle est équilibrée. »

L’équilibrage de l’équipe est particulièrement préoccupant pour Silverwood avant le premier test contre la Nouvelle-Zélande, avec le meilleur allrounder Ben Stokes actuellement blessé et Chris Woakes et Sam Curran tous deux exclus après leur implication dans l’IPL.

Robinson et Overton sont tous les deux capables avec la batte, si Silverwood veut participer au premier test chez Lord’s avec cinq quilleurs, bien qu’il ait souligné qu’il n’a pas encore décidé de la façon dont l’équipe s’alignera.

0:42 Ollie Robinson est un quilleur dans le moule d’Angus Fraser, dit Nasser Hussain, alors que le couturier du Sussex envisage un début d’essai en Angleterre contre la Nouvelle-Zélande. Ollie Robinson est un quilleur dans le moule d’Angus Fraser, dit Nasser Hussain, alors que le couturier du Sussex envisage un début d’essai en Angleterre contre la Nouvelle-Zélande.

« Deux d’entre eux [Robinson and Overton] sont en compétition, de façon réaliste « , a-t-il ajouté. » Ils ont tous deux fait exceptionnellement bien cet été, d’où la raison pour laquelle ils sont tous les deux dans l’équipe et il est très difficile de les séparer.

«Ils sont également très capables avec la chauve-souris et nous donnent des options à sept ou huit – autour de ce genre de zone – ce dont nous avons besoin.

« Vous perdez un Stokes, un Woakes ou un Curran et cela laisse un vide dans l’ordre des frappeurs et, quelle que soit la façon dont nous couvrons l’équipe, cela pourrait sembler un peu déséquilibré.

« Les options sont là pour nous: jouons-nous six frappeurs et cinq quilleurs, ou sept et quatre? Évidemment, nous choisirons celui qui pourra le mieux respecter le plan de match et qui nous donnera les meilleures chances de gagner un match test. »

La raison principale derrière la sélection de Robinson et d’Overton, cependant, a été leur superbe forme avec le ballon pour Sussex et Somerset, respectivement, cette saison.

3:04 Adam Collins examine les améliorations apportées par le couturier du Somerset Craig Overton et s’il fera partie de l’équipe anglaise des Ashes l’hiver prochain. Adam Collins examine les améliorations apportées par le couturier du Somerset Craig Overton et s’il fera partie de l’équipe anglaise des Ashes l’hiver prochain.

Overton est le principal preneur de guichet du championnat du comté, avec 32 titres avec une moyenne de 13,96, tandis que Robinson est deuxième sur la liste avec 29 avec 14,72.

Quant à l’autre nouveau nom dans le 15, Bracey, en moyenne plus de 50 au bâton à trois pour Gloucestershire cette année et est principalement inclus comme une option de premier ordre qui peut également remplacer au wicketkeeper si nécessaire.

« La forme de Bracey cette saison a été excellente », a déclaré Silverwood. «La façon dont il s’est appliqué depuis l’été et l’hiver derniers, où il était en marge et un peu plus éloigné du jeu qu’il ne l’aurait souhaité.

« Son attitude envers l’entraînement, envers l’apprentissage et l’amélioration, et en aidant les autres gars de l’équipe, tout a été exceptionnel. Nous avons vu quelqu’un revenir de ces expériences comme un meilleur joueur,

1:42 Nasser Hussain dit que James Bracey du Gloucestershire est un batteur habile qui mérite sa chance au niveau Test avec l’Angleterre Nasser Hussain dit que James Bracey du Gloucestershire est un batteur habile qui mérite sa chance au niveau Test avec l’Angleterre

« Il apprend vite; je ne doute pas que si nous le mettions dans l’équipe pour ce premier match de test, il réussirait. »

Silverwood a ajouté: « Pour les jeunes qui arrivent, ‘saisissez votre opportunité’. Je pense que nous avons un excellent mélange d’expérience et de jeunesse. C’est une excellente occasion pour nous de continuer à pousser et à nous améliorer. Cendres. »

L’un des membres les plus expérimentés de l’équipe, Stuart Broad, est sorti cette semaine et a déclaré qu’il souhaitait participer aux sept tests cet été.

Broad, qui a été écarté du premier test de l’été dernier avant de remporter 29 guichets en cinq tests avec une moyenne de 13,41, a également déclaré qu’il se sentait comme l’ancien sélecteur national Ed Smith « ne m’a probablement pas évalué autant que les autres joueurs. « .

5:04 Les experts de Sky Cricket discutent du départ d’Ed Smith en tant que sélecteur national pour l’Angleterre et de sa réussite dans le rôle. Les experts de Sky Cricket discutent du départ d’Ed Smith en tant que sélecteur national pour l’Angleterre et de sa réussite dans le rôle.

La sélection revient maintenant à Silverwood en tant qu’entraîneur-chef, et bien qu’il ait dit que les quilleurs pourraient ne pas être sélectionnés pour les sept tests cet été, il a promis que de telles décisions seraient communiquées clairement.

« J’ai parlé à Stuart. Nous avons une bonne conversation, autour de la sélection, et aussi sur ses performances à Notts », a déclaré Silverwood.

« Il se peut que tous les quilleurs ne jouent pas à tous les jeux. Nous ne choisissons personne en particulier, mais c’est peut-être en essayant de donner de l’expérience à certaines personnes, ou de reposer quelqu’un si nous sentons qu’il a joué au bowling. beaucoup d’over.

« Mais la communication est la clé, et quelle que soit la décision qui sera prise, menant à la série Test, je m’assurerai d’en avoir parlé non seulement à Stuart, mais à tous les joueurs. Et je vais préciser très clairement la voie que nous empruntons. et pourquoi nous le prenons.

« Il est essentiel qu’ils puissent voir la logique et la méthode dans les décisions que vous prenez. Si vous faites cela, comme Stuart l’a dit dans son article, qu’il puisse comprendre pourquoi les choses se passent, alors les joueurs y adhèrent généralement. »

Regardez le premier test entre la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h30 le mercredi 2 juin.