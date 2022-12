Chris Schremp de Prairie Ridge – Section locale de Shaw

Prairie Ridge a joué dans cinq championnats d’État de football de classe 6A depuis 2011, remportant trois titres au cours de cette période.

Ainsi, lorsque l’entraîneur des Wolves, Chris Schremp, déclare que l’équipe de cette année a maximisé son potentiel mieux que toutes les autres qu’il a eues, les mots sont puissants.

De retour cet été, Schremp et son équipe d’entraîneurs ne pensaient pas que les Wolves seraient en demi-finale de classe 6A. Les joueurs leur ont prouvé le contraire en remportant un tiers du titre de la Fox Valley Conference (avec Huntley et Jacobs) et en remportant leurs trois premiers matchs éliminatoires.

Prairie Ridge a battu St. Ignatius 21-19 sur le panier de 29 verges de Brogan Amherdt sur un terrain gelé en demi-finale, puis est tombé contre East St. Louis 57-7 lors du match de championnat d’État.

Pour la quatrième fois, Schremp a été choisi comme entraîneur de football de l’année du Northwest Herald par le personnel sportif, avec la contribution des entraîneurs de la région.

Les Wolves ont terminé 12-2 et le quart-arrière Tyler Vasey a couru pour un record de l’IHSA de 3 887 verges, le plus de tous les porteurs de ballon du pays cette saison.

Schremp, qui a également été entraîneur de l’année en 2007, 2011 et 2017, a répondu à quelques questions de l’écrivain sportif du Northwest Herald Joe Stevenson sur la saison magique des Wolves.

Quels sont vos meilleurs souvenirs de cette saison ?

Schremp : L’un de mes souvenirs préférés était d’aller au match 4A vendredi soir à l’U of I. C’était excitant d’être de retour là-bas et de voir le regard dans les yeux de nos joueurs lorsqu’ils sont entrés dans le stade et ont vu où ils allaient jouer le lendemain. Nous les avons emmenés là-bas pour surmonter la crainte du stade. Nous avons fait la même chose en 2011 et 2016. J’ai eu l’idée du film “Hoosiers”. C’était aussi amusant de s’asseoir et de regarder un match avec les gars et de profiter de toute l’expérience de l’État en tant que fan.

Quel est le meilleur orateur que vous ayez jamais entendu dans une clinique pour entraîneurs ?

Schremp : Quand j’ai obtenu le poste chez PR pour la première fois, j’allais voir Bill Mack deux fois par semaine pour apprendre l’infraction à triple option. C’était toute une clinique chaque semaine. Sans ces rencontres avec Bill, nous n’aurions pas le succès que nous avons chez PR. Dans les cliniques où nous allons, j’aime toujours voir les entraîneurs de la ligne offensive. Ce sont les gars qui sont vraiment enthousiastes et qui aiment enseigner sur les gars dans les tranchées. Tous les coordinateurs offensifs qui parlent adorent simplement dessiner des pièces différentes et ils n’enseignent vraiment rien. Si je devais en nommer un, ce serait (l’ancien assistant de Georgia Tech) Mike Sewak, un entraîneur triple option o-line. J’ai eu beaucoup d’idées sur la façon de pratiquer de lui.

Quelle est l’une de vos pièces préférées du quarterback Tyler Vasey cette saison ?

Schremp : Je pense que nous avons tous adoré ses courses de 60, 70 et 80 verges. Le voir réduire à travers le terrain et marquer était toujours incroyable. Dans l’un de nos matchs éliminatoires, il y avait une équipe qui aimait parler et au début du premier quart, Tyler vient d’écraser l’un de leurs très bons défenseurs. Cela a vraiment montré à quel point il était un compétiteur et à quel point il était déterminé à gagner. Nos gars se sont vraiment enflammés quand ils l’ont vu et cela a définitivement donné le ton à ce match.

Quel est votre repas d’avant-match et combien de temps avant un match mangez-vous ?

Schremp : Les repas d’avant-match sont généralement assez basiques. J’avais souvent un sous-marin de dinde. La moitié au déjeuner et l’autre à 16 h 30 avant que les enfants ne commencent à entrer pour le match. J’aime les sous-marins de Tommy – ils font passer des annonces dans le journal. Peut-être que nous pouvons mettre en place un accord d’endossement.

Avez-vous des rituels ou des superstitions avant un match ?

Schremp : Je sais que cela peut ressembler à une réponse “parle de coach”, mais je n’ai vraiment aucune superstition. J’ai l’impression que les superstitions peuvent vous donner une excuse quand vous ne faites pas bien. Le jour du match, je veux me concentrer sur ce que je peux faire pour gagner et non sur quelque chose que j’ai imaginé comme étant précieux pour gagner.

Qu’est-ce qui s’est passé pendant un match cette saison ?

Schremp : Nous avons une chanson que nous jouons souvent à nos jeux appelée “The Big Bad Wolf”. C’est une chanson que Dave Hartl, ancien joueur et entraîneur, est tombé sur. C’est une très mauvaise chanson, mais je l’adore. Je sais aussi que beaucoup de nos adversaires détestent l’entendre, ce qui me fait encore plus aimer ça. L’un de nos assistants, Bryan Peckhart, n’aime vraiment pas la chanson, alors pendant les matchs, quand elle est diffusée, je passe régulièrement à côté de lui en chantant les paroles et cela détendra l’ambiance sur la touche.

En tant que père de deux anciens joueurs de softball, combien cela vous manque-t-il pendant l’intersaison et l’été de votre football ?

Schremp : Les filles que nous avons entraînées pendant l’été me manquent vraiment. Nous avions un super groupe de filles qui étaient ensemble depuis longtemps et tout le monde s’entendait très bien. Le fait que nous ayons gagné pas mal de choses nous a également aidés, de sorte que nos étés sur le terrain de softball ont été vraiment mémorables. J’ai adoré entraîner le softball et pouvoir travailler avec mes filles, Kylie et Maggie. Nous avons passé beaucoup de nos étés avec de très bonnes personnes et cela a fait de moi un meilleur entraîneur, père et mari.

Quelles sont certaines des meilleures règles de la route que vous partagez avec vos étudiants en éducation à la conduite ?

Schremp : J’essaie d’apprendre aux enfants à rester calmes et à ne pas paniquer au volant. Il y a beaucoup de conducteurs impatients et en colère sur la route et nos jeunes conducteurs ne peuvent pas être influencés à prendre de mauvaises décisions au volant à cause des autres conducteurs. De plus, nous devons tous être moins distraits au volant. Déposez les téléphones, la nourriture, les boissons et le maquillage, et conduisez. Désolé, le professeur en moi a donné un coup de pied.

À quoi pensiez-vous lorsque deux de vos meilleurs joueurs, le joueur de ligne John Fallaw et le safety Dom Creatore, sont tombés dans le match des Jacobs ?

Schremp : Juste après le match, ma première pensée a été “Oh mon Dieu, ça pourrait être une très longue saison !” Ce qui était génial à voir, c’est que la semaine suivante, à l’entraînement, les gars se sont intensifiés et ont mieux joué. Nos entraîneurs ont fait preuve de créativité, nous avons changé quelques choses et avons réussi à nous en sortir. J’étais vraiment fier de la façon dont nous avons géré beaucoup d’adversité en début de saison ! Heureusement, ces deux gars ont pu revenir rapidement et, ce faisant, notre équipe s’est améliorée.

Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous ayez jamais offert ?

Schremp : Mes filles et ma femme Sheri les appellent « cadeaux de papa ». J’ai acheté trois sacs-cadeaux il y a quelques années et j’achète à ma femme et à mes filles des choses dont je pense qu’elles aimeraient ou dont elles auraient parfois besoin. Il y a généralement trois cadeaux dans chaque sac. Certains cadeaux sont amusants et certains sont pratiques. Une année, alors que mon aînée avait 16 ans, elle a reçu des câbles de démarrage, une brosse à neige et un ouvre-porte de garage. Certains autres articles seraient des chapeaux d’hiver qui, selon moi, correspondaient à leurs personnalités, des chemises Buddy the Elf et Griswold, et l’année dernière, je leur ai acheté à tous un collier en forme de croix en or. J’essaie d’être créatif avec les cadeaux, un cadeau amusant, un pratique et un qui vient du cœur.