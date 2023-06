Chris Sale semble complètement dégonflé après sa dernière blessure

Le lanceur partant des Red Sox de Boston, Chris Sale, a déclaré qu’il se sentait «dégonflé» après avoir atteint la liste des blessés de 15 jours en raison d’une inflammation de l’épaule gauche.

Après un début de saison difficile, le lanceur partant des Boston Red Sox Chris Sale a commencé à retrouver son ancienne forme début mai. À partir de là, chaque départ est allé de mieux en mieux. Mais jeudi soir, Sale a dû abandonner son départ contre les Reds de Cincinnati en raison d’une inflammation de l’épaule gauche. Vendredi, l’équipe l’a officiellement inscrit sur la liste des blessés de 15 jours après avoir subi une IRM.

Sale s’est entretenu avec les médias après avoir été placé sur la liste des blessés et a déclaré qu’il sentait qu’il était redevenu lui-même, et maintenant qu’il est mis à l’écart, c’est « évidemment dégonflant ». La vidéo ci-dessous est une gracieuseté de NESN.

Red Sox : Chris Sale qualifie la dernière blessure de « dégonflante »

Sale a déclaré que la blessure concernait strictement son épaule lorsqu’on lui a demandé si son coude allait bien. La chose la plus importante à noter est que l’équipe attend toujours les résultats complets de l’IRM. Il ne connaîtra peut-être pas le diagnostic complet avant « une semaine environ », par Chris Cotillo de MassLive.

Lors du départ susmentionné jeudi, Sale a reçu la visite du manager Alex Cora et du personnel médical de l’équipe en début de quatrième manche après avoir lancé 57 lancers. Alors que Sale est resté dans le match, il a reçu une autre visite deux jours plus tard et a ensuite été retiré. Après le match, Cora a déclaré avoir remarqué que la vélocité de Sale était passée de « 95 à 90 » en deuxième manche.

En 3,2 manches de travail, Sale avait lancé 40 prises, retiré six frappeurs sur des prises, émis un but sur balles et accordé un point mérité sur cinq coups sûrs.

Sale avait fait face à de nombreuses blessures ces dernières années. Inflammation du coude gauche en 2019. Chirurgie de Tommy John en 2020. Une fracture de stress dans sa cage thoracique, un petit doigt fracturé et un poignet gauche cassé en 2022.

En mai, Sale a enregistré une MPM de 2,42, un WHIP de 0,81, 30 retraits au bâton et quatre buts sur balles en 26,0 manches (quatre départs). Sur l’année, Sale possède une MPM de 4,58, un WHIP de 1,19 et un record de victoires-défaites de 5-2, tout en enregistrant 71 retraits au bâton et 15 buts sur balles en 59,0 manches (11 départs).

Sale et les Red Sox attendent maintenant les résultats complets des tests pour voir la gravité de la blessure. Après une série impressionnante de démarrages, le bouton de pause a malheureusement été enfoncé pour la vente.