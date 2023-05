Chris Sale pourrait retrouver sa vitesse, ce qui pourrait être énorme pour faire monter les Red Sox

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

PHILADELPHIE – Frustré par lui-même, le dégingandé Florida Man a violemment frappé la balle de baseball contre le côté de sa propre tête.

Chris Sale, le meilleur lanceur du XXIe siècle à n’avoir jamais remporté de Cy Young, un ancien as au milieu d’une année 2023 sans intérêt, semblait, une fois de plus, au bord de la capitulation. Après trois premières manches magistrales contre les Phillies vendredi soir, au cours desquelles il a lancé son lancer le plus rapide en plus de quatre ans, le lanceur des Red Sox a failli imploser en quatrième.

« Le train commençait à sortir un peu des rails. » Sale a déclaré aux journalistes après le match. « Les émotions sont montées. Le pot a commencé à déborder. »

Les quatre premiers Phillies ont atteint des coups sûrs, dont le dernier, un simple d’Alec Bohm, a envoyé le gaucher dégingandé dans une frénésie momentanée. Après que la balle de baseball ait retrouvé le chemin du gant de Sale, elle a rapidement serpenté du côté de la caboche de Sale.

Un travail léger par rapport à son démantèlement en profondeur d’un téléviseur de club-house de ligue mineure l’an dernier.

Mais au lieu de s’effondrer davantage, Sale s’est attaché, retirant les trois frappeurs suivants pour limiter les dégâts. Il est revenu pour des cadres sans but au cinquième puis au sixième, n’accordant qu’un seul coureur de base supplémentaire. Sale a terminé la soirée avec 10 punch-outs en six manches de travail, de loin son meilleur début de la jeune saison.

L’enclos des releveurs a tenu les devants et les Red Sox ont remporté leur septième match consécutif, freinant le retour très attendu de Bryce Harper dans le stade qu’il a incendié l’automne dernier.

Mais plus important que la victoire était le retour encourageant de la vitesse de balle rapide de Sale. Avant sa sortie vendredi, le septuple All-Star roulait en moyenne à 94 milles à l’heure sur sa balle rapide à quatre coutures. Mais contre les Phillies, le chauffage de Sale s’est assis deux ticks plus haut. Il a même lancé un 99 mph, quelque chose qu’il n’avait pas fait depuis le 12 août 2018.

« Cela fait partie du processus, n’est-ce pas ? » Sale a expliqué, concernant sa montée progressive en vitesse. « [I’m] ne sera pas un produit fini dès le départ, surtout avec tout ce qui s’est passé. »

C’était un aperçu alléchant de The Old Chris Sale, un rappel séduisant du lanceur qu’il était: le voleur d’âmes qui a passé la majeure partie des années 2010 à transformer les frappeurs de la grande ligue en flaques d’eau impuissantes. Entre 2012 et 2018, Sale a utilisé son combo dévastateur de chauffage-curseur pour frapper un énorme 10,9 frappeurs par neuf aux côtés d’une ERA de 2,91. Il était, à l’époque, l’un des rares lanceurs de la planète qui avait l’air d’être un cran au-dessus de tout le monde, comme s’il y avait en quelque sorte une ligue au-delà de la MLB à laquelle il appartenait vraiment.

À son meilleur, Sale a l’air de vouloir vous gifler, très fort, mais à la place, une balle de baseball vole hors de sa main, passe devant votre batte et dans le gant du receveur. C’est une belle astuce, celle que Sale a transformée en une magnifique carrière et une prolongation de 145 millions de dollars sur cinq ans avec les Red Sox avant la saison 2019.

Depuis lors, le bug des blessures a fait des ravages à Sale, le limitant à seulement 36 départs décevants au cours des quatre dernières saisons. Mais ce printemps, il est entré dans la saison en bonne santé, ou du moins en assez bonne santé, pour justifier une vague d’optimisme dans le pays des Red Sox.

Cet optimisme s’est rapidement transformé en déception alors que Sale a été secoué lors de ses cinq premiers départs (8,22 ERA) tout en ayant l’air plus cuit que du bœuf brûlé. Une sixième sortie efficace contre la formation de nouilles mouillées des Cleveland Guardians était agréable, mais loin d’être définitive.

Vendredi soir, c’était une autre histoire. Le joueur de 35 ans avait l’air revigoré, à l’aise, dominant. Son curseur était pointu, sa balle rapide avait du buzz et ses adversaires avaient peu de chance. Le seul défaut de Sale, cette quatrième manche de trois points, était le résultat d’un dribbleur mal géré, de quelques coups sûrs bien placés et de la seule balle durement touchée qu’il a autorisée toute la soirée.

Pour le manager des Sox, Alex Cora and Co., c’était un signe positif, un pas dans la bonne direction. Parce que les Red Sox en plein essor, compte tenu du reste de leur rotation minimale, ont désespérément besoin que Chris Sale soit autre chose qu’une machine à lancer.

Et les Red Sox pourraient être un club de balle solide, du moins offensivement. Rafael Devers reste l’un des batteurs les plus redoutables du jeu. Masataka Yoshida ressemble à la vraie affaire. Alex Verdugo est en meilleure forme et écrase le ballon. L’ancien meilleur espoir Jarren Duran a pris un départ volcanique. C’est une formation profonde et expérimentée qui peut à elle seule gagner des matchs.

Et jusqu’à présent cette année, ils ont dû le faire parce que le lancer de départ… eh bien… beurk. Le seul club avec une ERA de rotation pire que Boston en ce moment est l’Oakland Athletics, qui a l’air si impatient de se lancer à Las Vegas qu’il a réuni une équipe de lanceurs de lanceurs de qualité Triple-A. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des fusées pour savoir qu’une MPM de 5,99 ne suffira pas, en particulier dans la Ligue américaine chargée de l’Est.

Pour que Boston puisse vraiment lutter, ils auront besoin d’améliorations de Nick Pivetta, Corey Kluber et du reste de la rotation. Mais une vente rajeunie est un must absolu. Et contrairement à ce maillot rétro des White Sox qu’il a ciselé en 2016, l’homme n’est pas lavé. Du moins pas encore tout à fait.

Le maniaque aux longs membres fait rage.

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .