Chris Sale manquera au moins deux mois de plus en raison d’une réaction au stress de l’omoplate

NEW YORK – Lorsque Jacob deGrom a été diagnostiqué avec une réaction de stress dans son omoplate au début de la saison dernière, l’as potentiel a passé les quatre mois suivants sur la liste des blessés avant de finalement revenir dans un match de la ligue majeure.

Gardez ce calendrier à l’esprit car il reste quatre mois dans cette saison et Chris Sale vient de recevoir un diagnostic de réaction de stress dans son omoplate.

Vendredi, les Red Sox ont déplacé Sale sur la liste des blessés de 60 jours, éliminant toute chance que leur propre as potentiel lance à nouveau avant le 1er août et préparant le terrain pour qu’il soit (potentiellement) perdu pour l’année (encore). L’équipe a déclaré qu’elle ne réévaluerait même pas Sale avant trois ou quatre semaines, ce qui signifie qu’il ne reprendrait pas les activités de baseball avant juillet au plus tôt, et même alors, il devrait suivre un programme de lancer pour être prêt pour le match.

« L’espoir est qu’il passe par sa cure de désintoxication et soit prêt à lancer à un moment donné cette saison », a déclaré le manager Alex Cora. « Évidemment, en termes de calendrier, je ne peux pas vous donner un jour ou quoi que ce soit, mais c’est l’espoir. Nous avons déjà parcouru ce chemin, nous avons été patients avec lui, (et) nous ferons de nouveau la même chose. Et j’espère qu’il pourra encore jouer cette saison pour nous.

Une réaction de stress dans l’omoplate – ou l’omoplate – est relativement rare, mais ce n’est pas inconnu. DeGrom en a eu un à la fin de l’entraînement du printemps dernier et n’a lancé qu’en août. Étant donné où se trouvent les Red Sox dans la saison, ce calendrier représente une sorte de pire scénario pour Sale. Michael Wacha, qui a subi une blessure similaire en juin 2014, a raté deux mois et demi et est revenu pour faire quatre départs en septembre, est plus proche du meilleur scénario.

Le Dr Robert Parisien, chirurgien orthopédiste en médecine sportive à l’hôpital Mount Sinai de New York, a déclaré que les réactions de stress sont « écrasantes » plus fréquentes dans les jambes – les tibias et les hanches en particulier – que dans les épaules, et qu’il s’agit essentiellement de blessures par mouvements répétitifs. Sans connaître les détails de la blessure de Sale, le Dr Parisien a correctement deviné qu’une telle blessure aurait entraîné une diminution notable de la vitesse, ce qui était le signe d’avertissement immédiat du dernier départ de Sale.

Une réaction de stress n’est pas la même chose qu’une fracture de stress, a déclaré le Dr Parisian. Il s’agit plutôt d’une ecchymose osseuse – elle se manifeste par un œdème de la moelle osseuse – et si elle n’est pas traitée, elle pourrait être un précurseur d’une fracture de stress dans les jambes, bien que le Dr Parisien ait déclaré que cela ne conduirait pas nécessairement à une fracture dans une épaule. lame. Quoi qu’il en soit, le seul traitement immédiat consiste à se reposer et à donner à l’os le temps de guérir. Ainsi, Sale n’a d’autre choix que d’attendre et d’espérer le meilleur.

« Nous devons juste être patients maintenant », a déclaré Cora. « Évidemment, ce n’est pas parfait, mais nous savons (qu’il n’y a) pas d’intervention chirurgicale. C’est énorme pour nous, non ? Maintenant, nous devons juste être patients et réévaluer la situation dans quatre à cinq semaines et voir où nous en sommes.

Ce n’est, bien sûr, que le dernier coup dur pour Sale, qui a été parmi les meilleurs lanceurs de baseball pendant une grande partie de la décennie précédente. Depuis la fin de 2019, cependant, Sale n’a effectué que 22 départs dans les ligues majeures, et la moitié d’entre eux au cours des deux premiers mois de cette saison. Il avait laissé une inflammation du coude à la fin de 2019, ce qui a finalement conduit à la chirurgie de Tommy John en 2020. À son retour de la chirurgie, Sale a subi une fracture de fatigue des côtes (alors qu’il se préparait pour l’entraînement de printemps), un petit doigt cassé (quand il a été frappé par un comebacker) et un poignet cassé (dans un accident de vélo alors qu’il était déjà sur la liste des blessés). Il a encore une année garantie sur la prolongation de cinq ans de 145 millions de dollars qu’il a signée au début de 2019. La grande majorité de cette prolongation a été dépensée pour l’IL.

« C’est pourquoi nous avons pris soin de lui dès le début (cette saison) », a déclaré Cora.

Les Red Sox n’ont pas laissé Sale commencer le jour de l’ouverture et ont limité son nombre de lancers lors de ses départs en début de saison, et les résultats ont été formidables. Sale avait une MPM de 2,87 à ses huit derniers départs avant la blessure.

« J’ai recommencé à m’amuser en jouant au baseball », a déclaré Sale le jour de son retour à l’IL. « Et maintenant, je ne m’amuse plus, et ça craint. »

Les Red Sox prévoient de combler la place de Sale dans la rotation avec Kutter Crawford, qui a prospéré hors de l’enclos des releveurs cette année et a fait des départs en trois manches au cours des deux derniers tours de la rotation. Cora a déclaré que le plan était de continuer à utiliser Crawford comme partant plutôt que de ramener Corey Kluber ou Nick Pivetta dans la rotation.

Déplacement de la vente vers l’IL de 60 jours. vendredi a ouvert une place de 40 hommes pour le voltigeur central Adam Duvall pour revenir de son propre relais de 60 jours. Duvall a commencé dans le champ central lors du match d’ouverture de la série Red Sox au Yankee Stadium tandis que le deuxième but Enmanuel Valdez a été renvoyé en Triple A. L’équipe a également appelé le releveur gaucher Joe Jacques et a désigné Matt Dermody comme partant. Jacques, un choix de repêchage de 33e ronde des Pirates, est venu aux Red Sox en tant que choix de la règle 5 de la ligue mineure, mais a grandi en tant que fan des Yankees dans le New Jersey et a déclaré qu’il pourrait avoir plus de 100 amis et famille au Yankee Stadium pour son potentiel. débuts dans la ligue ce week-end.

(Photo: Billie Weiss / Red Sox de Boston / Getty Images)