Chris Russo se déchaîne sur Ice Cube, Fat Joe se produit aux World Series

Chris Russo n’est rien d’autre qu’un traditionaliste robuste.

Dans son hebdomadaire « De quoi es-tu fou ? Dans l’émission « First Take » d’ESPN mercredi, Russo a aboyé sur les performances musicales d’Ice Cube avant le deuxième match et de Fat Joe avant le troisième match des World Series.

Il a admis qu’il n’avait pas réellement vu Ice Cube et qu’il ne semblait pas non plus avoir capté la performance de Fat Joe – et même s’il n’aurait probablement pas aimé le contenu, il était surtout exaspéré qu’ils aient repoussé la première version des jeux. lancers et l’a amené à rester éveillé plus tard pour rattraper les arrivées.

Chris Russo souhaite que les performances musicales avant les World Series s’arrêtent. ESPN

« Hier soir, j’ai mis le jeu de balle… Écoutez, la musique ne me dérange pas. Ils pourraient mettre Jackson Browne à Los Angeles pour jouer « Running on Empty » ou Bruce [Springsteen] au Yankee Stadium en train de jouer à « Rosalita » avant le match, mais DONNEZ-MOI LE JEU DE BASEBALL POUR CRIER À GRAND FORT ! commença Russo.

« Le match a commencé à 8h18 ! Je ne veux avoir personne… Arrêtez le Super Bowl ! C’est à la mi-temps. Arrêtez avec la NBA ! C’est à la mi-temps. C’est un match de baseball. Laisse-moi m’asseoir là et regarder le match ! Ça commence à 8h18 ! C’est censé commencer à 8h08, mais il est 8h18. Je dois aller me coucher et [get up early to] travaillez avec ces clowns ! C’est ridicule !

Donnez-lui simplement le jeu sans toutes les cloches et sifflets, a-t-il exigé.

« Allez, je ne veux pas de rock and roll. Je ne veux pas de rap. Je ne veux rien ! » poursuivit Russo.

« Je veux (Joe) DiMaggio, (Mickey) Mantle, (Babe) Ruth et (Loui) Gehrig ! C’est tout ce que je veux ! Donnez-moi un match de baseball ! La musique est absurde. Même chose à Los Angeles !

Ice Cube joué avant le premier match. Charles Wenzelberg/New York Post

Fat Joe s’est produit avant le match 3 dans le Bronx. Charles Wenzelberg / New York Post

L’animatrice Molly Qerim a déclaré à Russo qu’il avait « complètement tort » et que « le baseball a besoin de divertissement !

Stephen A. Smith, quant à lui, a déclaré qu’Ice Cube était « génial » mais que Fat Joe « ne convenait pas » au Yankee Stadium.

« J’ai besoin de lui avec les Knicks », a déclaré Smith.