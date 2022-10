Chris Rushworth: le preneur de guichet de première classe de Durham quittera le club pour des raisons personnelles | Nouvelles du cricket

Durham a annoncé le départ choc du guichetier record de première classe Chris Rushworth, qui déménage pour des raisons personnelles.

Rushworth, 36 ans, est devenu l’un des joueurs les plus aimés du comté et semblait certain de mettre fin à sa carrière en tant qu’homme d’un seul club.

Il a insisté pour sa sortie, 18 ans après ses débuts sur la liste A, est venu le cœur lourd et a obtenu sa libération.

En 2021, il a dépassé l’ancien international anglais Graham Onions en tant que quilleur le plus prolifique de Durham en remportant son 528e guichet en cricket de première classe.

Rushworth a remporté 54 guichets lorsque Durham a remporté le championnat du comté de 2013 et il faisait également partie de l’équipe qui a remporté la Royal London Cup en 2014.

Un interprète éprouvé avec un solide bilan de forme physique ne manquera probablement pas d’intérêt à prendre Rushworth en tant qu’agent libre.

“Ma décision de quitter Durham était loin d’être facile, prise après une longue réflexion. Mais je dois dire que cette décision a été prise uniquement pour des raisons personnelles et non pour des raisons de cricket”, a-t-il déclaré.

“J’aimerais penser que j’ai tout donné chaque fois que je suis allé sur le terrain pour Durham et savoir que je ne porterai plus les quatre lions sur ma poitrine est très émouvant.

“Durham est et a toujours été mon club, et cela continuera d’être le cas à l’avenir. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans mon parcours, des entraîneurs, capitaines, joueurs, personnel de soutien et surtout aux supporters et membres .”

Le président de Durham, Sir Ian Botham, a rendu hommage au favori sortant des fans, ajoutant: “Chris est l’un des meilleurs quilleurs à avoir honoré le jeu dans ce pays et à le faire jouer à Durham, son comté d’origine, pendant toutes ces années a été un privilège absolu.

“Ce sera étrange de ne pas voir Chris là-bas jouer au bowling avec la nouvelle balle à la main, mais en mon nom et au nom de tout le monde à Durham Cricket, je voudrais lui souhaiter le meilleur dans son nouveau chapitre.”