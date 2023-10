Chris Rock voudrait que Jada Pinkett arrête de le mentionner

Chris Rock aurait pensé que Jada Pinkett Smith évoquant son nom n’était pas une question de rire et il voulait que ses commentaires à son sujet cessent. Malheureusement pour lui, cela n’arrivera pas puisque Jada a récemment révélé sa réaction « blessée » à sa comédie spéciale Netflix.

Radars en ligne rapporte que le comédien de 58 ans a été irrité d’apprendre que l’actrice de 52 ans a mentionné dans ses mémoires Dignesorti le 17 octobre, qu’il lui avait déjà demandé de sortir avec lui.

Jada a fait la révélation à PERSONNES tout en faisant la promotion du tome, et a noté que la proposition de rendez-vous de Chris lui était venue en pensant qu’elle mettait fin à son mariage avec Will Smith.

«Je pense que chaque été, tous les rapports sortaient selon lesquels Will et moi étions en train de divorcer. Et cet été-là, Chris, il pensait que nous allions divorcer », a-t-elle expliqué.

«Alors il m’a appelé et en gros, il m’a dit: ‘J’adorerais sortir avec toi.’ Et je me suis dit : « Que veux-tu dire ? Il m’a dit : « Eh bien, Will et vous n’êtes-vous pas en train de divorcer ? » Je me suis dit : ‘Non. Chris, ce ne sont que des rumeurs. Il était consterné. Et il s’est excusé abondamment et c’est tout.