Chris Rock utilise la gifle de Will Smith aux Oscars dans une nouvelle tournée de stand-up avec Kevin Hart : “Les mots font mal”

Chris Rock roule avec les coups dans une nouvelle tournée de stand-up avec Kevin Hart alors qu’il faisait une référence pas si voilée à Will Smith et sa tristement célèbre gifle au 2022 Academy Awards Show.

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a déclaré Rock lors d’un set au Madison Square Garden de New York samedi, a rapporté ET Online. Le commentaire est venu alors que le comédien plaisantait sur la culture d’annulation.

Rock, 57 ans, a fait écho à la ligne le lendemain lors d’une représentation au PNC Bank Arts Center à Holmdel, New Jersey, a rapporté US Weekly.

L’émission de samedi a été ouverte par Dave Chappelle, qui a également abordé une récente controverse, alors qu’il faisait référence à un tacle sur scène lors de sa tournée Netflix Is a Joke au Hollywood Bowl de Los Angeles, en Californie.

XXL Magazine a rapporté que l’émission de samedi mettait également en vedette Will Smith – pas l’acteur, mais une chèvre du même nom que Hart avait offerte à Rock.

“Je m’appelle Will Smith”, a expliqué Hart en passant la laisse de la chèvre à Rock. “Quoi?” le comédien a répondu, alors que la foule riait.

Après le spectacle, Hart s’est rendu sur Twitter pour partager que le spectacle était “de loin le meilleur moment” de sa carrière.

“J’aime mes frères plus que les mots ne peuvent l’expliquer”, a-t-il ajouté. “Nous sommes entrés dans l’histoire hier soir !”

Les spectacles de Rock faisaient partie d’une tournée comique à tirage limité “Only Headliners Allowed” que lui et Hart ont lancée le 21 juillet au Northwell Health at Jones Beach Theatre à Wantagh, New York.

La tournée, produite par Live Nation, comprenait des arrêts au Prudential Center de Newark, au Madison Square Garden et au PNC Bank Arts Center, avant de se terminer par un dernier arrêt à Brooklyn au Barclays Center lundi.

“Quand Chris et moi avons réalisé que nous allions tous les deux être en tournée cette année, nous avons immédiatement su que nous devions faire quelque chose de spécial. Nous sommes amis et mentors l’un pour l’autre depuis 20 ans, mais nous n’avons jamais partagé une scène en tête d’affiche ensemble – jusqu’à ce que à présent!!!” Hart a déclaré en mars lorsque Live Nation a annoncé la tournée pour la première fois.

“Je ne peux pas penser à une meilleure façon de célébrer le retour de la comédie en direct que de co-titrer une émission avec mon frère Chris Rock”, avait-il ajouté à l’époque. “C’est un moment majeur dans la comédie et dans les livres d’histoire.”

Après la gifle des Oscars, Smith s’est excusé, a démissionné des Oscars et a été interdit pendant 10 ans d’assister aux événements et spectacles des Oscars.

“Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui étaient présents et le public mondial à la maison . J’ai trahi la confiance de l’académie”, a déclaré Smith à l’époque.

Le dernier stand-up spécial de Rock, “Total Blackout: The Tamborine Extended Cut”, est diffusé sur Netflix.