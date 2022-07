“Chris Rock s’est-il excusé auprès de Jada?” Twitter veut savoir après la vidéo d’excuses de Will Smith

Will Smith a posté une vidéo s’excusant auprès de Chris Rock pour tout ce qui est en quelque sorte ancré dans la mémoire collective des médias sociaux : la gifle des Oscars. Smith a expliqué pourquoi il ne s’était pas excusé auprès de Rock lorsqu’il avait accepté le prix du meilleur acteur pour son travail dans “King Richard” peu de temps après avoir chargé la scène et giflé le comique pour avoir fait une blague sur la coupe de cheveux courte de sa femme Jada Pinkett Smith.

“Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là”, a déclaré un Smith ému. “Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes.” Il a également expliqué que Jada ne l’avait jamais incité à charger Rock, et a également ajouté que Rock n’était pas prêt à lui parler pour le moment.

Les utilisateurs de Twitter, cependant, avaient une question : Rock s’est-il jamais excusé auprès de Jada Pinkett Smith pour avoir fait une blague qui pointait vers sa perte de cheveux due à l’alopécie ?

Jada a-t-elle obtenu des excuses de Chris Rock ? Je me demandais juste. https://t.co/6RpHocpQyp – Johnetta Elzie (@Nettaaaaaaaa) 29 juillet 2022

Will Smith étant obligé de s’excuser auprès de Chris Rock, alors que l’idée même que Chris Rock s’excuse auprès de Jada vous ferait probablement rire de la plupart des pièces… L’humanité est drôle lol — Claude DeBussy (@angryblkhoemo) 29 juillet 2022

Regarder la vidéo de Will Smith s’excusant pour CETTE situation et je vais être si honnête avec vous, c’est une meilleure personne que moi parce que Chris Rock n’obtiendrait pas une seule excuse. Jusqu’à aujourd’hui, Chris s’est-il excusé pour les vilaines “blagues” qu’il a faites concernant Jada cette nuit-là ET avant ? — MANNY | #TCMSHOW (@THEECLASSICMAN) 29 juillet 2022

Alors Chris peut harceler Jada pendant des ANNÉES et la seule fois où Will, et non Jada, se venge, elle ne mérite pas d’excuses ? Enfer – Clito Buttowski (@Eleyein) 29 juillet 2022

J’attends toujours que Chris Rock s’excuse auprès de Jada. Ne pas retenir mon souffle. — Fils de Killmonger (@2Strong2Silence) 30 juillet 2022

Will Smith s’est également excusé d’avoir giflé Chris Rock auparavant. Après l’incident, Will Smith s’est publiquement excusé auprès de Rock, affirmant que son comportement était “inacceptable”. Will s’est rendu sur Instagram pour rédiger une longue note dans laquelle il s’est également excusé auprès de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Son message disait : « La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars d’hier soir était inacceptable et inexcusable.

