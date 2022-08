Chris Rock refuse le concert des Oscars en comparant Will Smith Slap à un meurtre

Chris Rock n’accueillera pas les Oscars l’année prochaine, ce qui est tout à fait compréhensible, mais après avoir expliqué pourquoi, les fans ne peuvent s’empêcher de rouler des yeux vers lui (bien qu’en plaisantant) comparant sa gifle à un meurtre infâme.

Lors d’un spectacle à Phoenix dimanche, Rock a dit au public qu’on lui avait demandé de revenir et d’animer les Oscars de l’année prochaine, mais il a refusé. Après avoir été giflé sur scène devant l’élite hollywoodienne et des millions de téléspectateurs à la maison, il ne fait aucun doute pourquoi il a refusé, mais après de plus amples explications, il semble penser que la gifle était beaucoup plus traumatisante que le reste du monde.

Selon le République de l’Arizonale comédien a déclaré à la foule que retourner aux Oscars reviendrait à demander à Nicole Brown Simpson “de retourner au restaurant” où elle a laissé ses lunettes avant d’être tuée, faisant référence au procès pour meurtre d’OJ Simpson, qui a été acquitté dans le Cas.

Sans surprise, les gens avaient beaucoup à dire sur la comparaison de Chris Rock, se demandant comment il pensait qu’être giflé était dans le même domaine qu’être brutalement assassiné. De plus, sa gifle est venue après avoir fait une blague sur une femme – Jada Pinkett Smith – pour laquelle il ne s’est toujours pas excusé, ce qui le fait évoquer la violence domestique qu’une autre femme a vécue bien pire.

En mai, deux mois après que Will Smith ait giflé Chris Rock sur scène aux Oscars, le président du divertissement d’ABC, Craig Erich, a déclaré Date limite qu’il était prêt à ce que Rock revienne comme hôte l’année prochaine. Le choix augmenterait sûrement les cotes d’écoute, selon l’exécutif.

“De toute évidence, il y avait beaucoup de controverse [surrounding this year’s broadcast], qui a éclipsé beaucoup de choses positives à propos de l’émission, mais j’étais vraiment content du programme », a déclaré Erich. “Ce fut le plus gros rebond de toute remise de prix cette saison.”