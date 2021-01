«Extended Cut» a plus de blagues, des configurations plus longues et plus de désordre. Rock, qui a lui-même réalisé des longs métrages, introduit même une partie où il se trompe dans la mise en place d’une blague, en disant « les brutes gouvernent le monde » quand il veut dire « les nerds ». Les fioritures cinématiques de Burnham sont supprimées. Finie la triple répétition, avec des angles de caméra rapides, des trois premiers mots de la blague d’ouverture. («On pourrait penser que les flics tiraient occasionnellement sur un enfant blanc, juste pour lui donner une belle apparence.»)

« Blackout total: la coupe étendue Tamborine », Sorti mardi sur Netflix, sera fascinant pour les amateurs de comédie, pas seulement parce qu’il ajoute de nouvelles blagues, avec près de 40 minutes de matériel supplémentaire sans doute la plus grande bande dessinée vivante. Il représente également un tournant clé dans l’équilibre du pouvoir entre la bande dessinée et le réalisateur, avec Rock récupérant le contrôle. Il efface efficacement le cachet du réalisateur, remplaçant même Burnham au générique par son propre nom, et produit une nouvelle spéciale avec la plupart des mêmes plans, dont les différences sont subtiles mais significatives.

Mais ces dernières années, le statut des administrateurs a changé. devenant plus comme des bassistes ou même des batteurs, en partie à cause de spéciaux comme «Tamborine», réalisé avec style par l’innovant bande dessinée Bo Burnham. Sa vision d’auteur n’a pas seulement mis en valeur le rock en concert. Il a engagé et interprété son travail, a affiné son objectif, tout en appliquant des fioritures esthétiques distinctives.

Mais le contraste le plus important est dans la discussion de la bande dessinée sur sa propre infidélité. Jusqu’à «Tamborine», Rock était connu comme un commentateur social qui gardait surtout sa vie privée à distance. Mais abordant son divorce et sa responsabilité dans l’échec de son mariage, Rock a fait la comédie la plus vulnérable et introspective de sa carrière. Burnham était clairement attiré par cet aspect de l’ensemble et se concentrait dessus. Ce matériel, y compris des blagues sur le mariage, le divorce et le sexe, occupe environ la moitié du spécial, contre environ un tiers de la version étendue.

Lorsque Rock a avoué ses erreurs, Burnham est passé à un rare gros plan. Et il est resté sur le visage de la star, sans plans en coupe, alors que Rock parlait de tromper sa femme. Quand la foule a ri, Rock avait l’air grave, soulignant qu’il n’était pas fier. Il a dit qu’il savait ce que les gens pensaient: « Qu’est-ce qui ne va pas avec les hommes? »

Sur cette ligne, Burnham a fait quelque chose de dramatique: il a rétréci encore plus le cadre, se déplaçant sur Rock comme un microscope, si près de lui qu’il a obscurci une partie de sa tête. C’est un geste agressif, qui à la fois souligne la question de ce qui ne va pas chez les hommes et l’élargit, donnant à cette histoire personnelle un nouveau poids, d’autant plus qu’elle est sortie quelques mois seulement après l’exposé de Harvey Weinstein et évoque inévitablement le mouvement #MeToo.

Un an plus tard, Kevin Hart a publié un spécial, « Irresponsable, » dans lequel il a également discuté de tromper sa femme. Il était plus oblique, plus bref dans sa contrition, et la spéciale lui a été coupée après une blague pour montrer à la foule en train de rire. Alors que Burnham a tenu le public à l’écart, «Irresponsable» a pris une voie plus intéressante, avec une photo qui indiquait qu’il était normal de rire avant de faire bouger les choses.

La version étendue de Rock reste plus dure mais se rapproche de cette posture. Il supprime l’extrême gros plan, qui, avec son rôle d’attirer l’attention sur le matériau, est en quelque sorte un cliché caractéristique de Burnham. Il l’a utilisé au début de sa réalisation du spécial «8» révolutionnaire de Jerrod Carmichael – dont l’esthétique filmique inspiré Rock pour l’embaucher. À la place de cette touche, Rock ajoute un nouveau plan, une vue à l’œil de la souris de la star depuis le devant de la scène partiellement obscurcie par ce qui semble être un membre du public. Ce nouvel angle regarde un interprète, émerveillé.