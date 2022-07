Chris Rock plaisante sur Will Smith Slap et le compare à Suge Knight Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Chris Rock57 ans, fait encore des blagues sur l’infâme Will-Smith claque aux Oscars 2022 dans ses émissions humoristiques. Le comédien aurait fait quelques commentaires sur l’incident qui ont fait rire les autres, lors de sa dernière émission humoristique sur son Chris Rock Mort de l’ego tournée le 29 juillet. Il semblait également comparer l’acteur à Chevalier Sugel’ancien PDG de Death Row Records, qui passe actuellement du temps en prison après avoir plaidé sans contestation pour homicide volontaire lors d’un délit de fuite mortel en 2015, et selon la rumeur, il serait lié aux deux Tupac Shakur et Le notoire BIG‘s morts pendant des années, même s’il l’a nié.

“Tout le monde essaie d’être une putain de victime. Si tout le monde prétend être une victime, alors personne n’entendra les vraies victimes », a déclaré Chris lors de son set, selon CNN. «Même moi, je me faisais claquer par Suge Smith… Je suis allé travailler le lendemain, j’ai eu des enfants. Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage.

Quelques heures seulement avant les derniers commentaires rapportés de Chris, Will s’est rendu sur YouTube pour partager une vidéo de lui-même s’excusant publiquement de la gifle et répondant aux questions des fans sur le moment infâme. “J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il tendra la main”, a-t-il déclaré dans la vidéo. « Alors je vais vous dire, Chris, je vous présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable.“

“Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris”, a-t-il poursuivi. « J’ai vu une interview que la mère de Chris a faite. Et c’était l’une des choses à propos de ce moment que je n’avais tout simplement pas réalisé. Je ne pensais pas au nombre de personnes blessées à ce moment-là. Donc je veux m’excuser auprès de la mère de Chris. Je veux m’excuser auprès de la famille de Chris. Spécifiquement Tony Rock. Nous avions une excellente relation. Tony Rock était mon homme. Et c’est que c’est probablement irréparable.

