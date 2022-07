Chris Rock plaisante en disant qu’il a été giflé par “Suge Smith”

Cela fait quelques mois que nous n’avons pas entendu parler de Will Smith pour la dernière fois, mais il s’est récemment rendu sur Instagram pour présenter des excuses à Chris Rock pour la tristement célèbre gifle aux Oscars.

Alors que Will Smith semblait authentique et très désolé dans la vidéo, Chris Rock a ressenti le contraire et a fait connaître ses pensées plus tard dans la soirée lors de son émission d’humour. Le comédien a comparé Smith à l’ancien cadre de Death Row Records et tête brûlée actuellement incarcéré, Suge Knight.

“Tout le monde essaie d’être une victime”, a déclaré Rock, 57 ans, lors d’un concert au Fox Theatre d’Atlanta vendredi soir. « Si tout le monde prétend être une victime, alors personne n’entendra les vraies victimes. Même moi, je me faisais claquer par Suge Smith… Je suis allé travailler le lendemain, j’ai eu des enfants. Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage », a ajouté Rock.

Chris Rock participe actuellement à sa tournée mondiale Ego Death et a brièvement abordé le sujet lors de récents spectacles dans le New Jersey et à New York, co-dirigés par Kevin Hart.

Quant à Will Smith, il a révélé que Rock avait pour l’instant refusé de lui parler du moment qu’il jugeait “inacceptable”.

“J’ai tendu la main à Chris, et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler, mais quand il le sera, il tendra la main”, a déclaré Smith dans la vidéo publiée sur YouTube. « Je vais te dire, Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler.

Smith a également présenté des excuses à la mère et au frère de Chris Rock, Tony Rock. Il s’est également excusé auprès de Questlove, dont Summer of Soul a remporté le prix du meilleur film documentaire peu de temps après la fin du moment.

“C’était l’une des choses à propos de ce moment que je n’avais pas réalisé”, a-t-il poursuivi. « Je ne pensais pas au nombre de personnes blessées à ce moment-là. Je tiens à m’excuser auprès de la mère de Chris, de la famille de Chris, en particulier de son frère Tony Rock.

Will a exprimé sa déception face à ses actions et a assuré qu’il travaillait dur sur lui-même.

“Décevoir les gens est mon principal traumatisme. Je déteste quand je laisse tomber les gens, donc ça fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi », a-t-il expliqué. “Le travail que j’essaie de faire, c’est que j’ai profondément des remords, et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même.”

De nombreux fans et utilisateurs en ligne ont inondé la section des commentaires de Will de mots encourageants et de meilleurs vœux, notamment le chanteur Tyrese. La 2 rapide 2 Furieux La star a félicité son “héros” Will Smith pour avoir parlé avec son cœur.

“Nous venons tous de regarder une vidéo avec ALL HEART qui n’aurait jamais été téléchargée par quiconque sur cette terre comme celle-ci, mais WILL SMITH”, a écrit Tyrese dans un commentaire sur la publication Instagram de l’acteur de la dernière vidéo d’excuses. «Après 3 mois [as so much other STUFF has happened in the world] il a été mis en pause et mis en prison mentale, émotionnelle et traumatique. Parce que lorsque vous vous souciez réellement des gens, comment vous les effectuez à partir de vos MOTS et de vos CHOIX, vous perdez BEAUCOUP de sommeil à cause de ces mêmes erreurs.

Tyrese a continué à écrire…

“Will Smith, si vous voyez ce message, grand frère, les vrais ici vous aiment et n’ont jamais cessé de vous aimer parce que nous savons que vous êtes HUMAIN”, a poursuivi Tyrese. «Nous n’avons jamais cessé d’aimer Chris, sa famille ou Jada ou votre famille… Vous avez définitivement cassé Internet… Mais si Suge Knight avait giflé quelqu’un aux Oscars, cela aurait été dans les blogs pendant 4 jours et terminé… Si [sic] n’était pas la gifle ou l’erreur, c’était parce que c’est VOUS qui avez giflé et fait l’erreur.

Tyrese a terminé son commentaire en écrivant: “Tu es mon héros pour toujours et je te remercie d’avoir grandi en TEMPS RÉEL et de nous montrer ce que c’est que d’être la PLUS GRANDE STAR DE CINÉMA au MONDE, puis de nous montrer TOUS que tu es HUMAN et faire des erreurs aussi », a écrit Tyrese. « La différence est que la plupart ne s’excuseront pas ! C’est ce qui fait toujours de vous la PLUS GRANDE STAR dans chaque pièce dans laquelle vous entrez.

Will Smith a été banni des futurs événements de l’Académie pendant une décennie. Sa femme, Jada Pinkett Smith, a également abordé la situation plus tôt cette année et a déclaré qu’elle espérait voir les deux hommes “en parler”.