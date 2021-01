Chris Rock a passé son temps en quarantaine à réfléchir sur son passé grâce à une thérapie, a-t-il révélé.

S’adressant à Gayle King de CBS Sunday Morning dans une nouvelle interview, le comédien de 55 ans a déclaré qu’il se trouvait maintenant dans un endroit «heureux» et «optimiste», effectuant actuellement environ 7 heures de séances de thérapie par semaine.

« Vous devez dire la vérité », a déclaré Rock. « Parfois je n’étais pas gentil, et parfois je n’écoutais pas. Parfois j’étais égoïste. Et finalement, qui veux-tu être? De l’extérieur, on dirait que je suis cette personne audacieuse, mais, mon garçon, je peux Je joue prudemment. J’ai besoin de sauter un peu dans la piscine. »

Rock avait déjà suivi une thérapie, mais n’y avait pas « vraiment sauté dessus » jusqu’à ce que la pandémie frappe. Il dit qu’il ressent toujours les dommages causés par l’intimidation dont il a souffert dans son enfance à Brooklyn, mais il a pardonné à ceux qui n’étaient pas gentils et reconnaît que les expériences «ont fait de moi qui je suis» et espère que ses intimidateurs sont devenus de meilleures personnes.

«Les gens s’améliorent et les gens changent», a-t-il déclaré. « En ce moment, nous traversons ce truc où nous punissons les gens pour avoir pensé, ressenti et dit des choses il y a 20, 30 ans. Savez-vous à quel point ce serait facile pour moi dans l’un de mes spéciaux de nommer un nom, ou montrez une photo de quelqu’un et dites: « Cette personne m’a appelé (juron) » et ruine la vie de quelqu’un? … J’espère que ce qu’ils m’ont fait leur fait honte d’une manière ou d’une autre et qu’ils apprennent mieux à leurs enfants. C’est mon souhait pour eux. »

Dans son prochain spécial Netflix, une coupe étendue de son stand-up spécial « Tambourine » de 2018, Rock explique un peu comment les forces de l’ordre sont une profession qui « ne peut pas avoir de pommes pourries », comme les pilotes. S’adressant à King, il a parlé de ses propres expériences avec les policiers.

« Certains emplois, vous devez être totalement responsable », a-t-il déclaré. « Vous devez avoir une tolérance zéro pour toutes les manigances. La plupart de mes relations avec la police sont bonnes. Mais … il y a quelques années, il y avait un flic qui disait: ‘Pourquoi conduisez-vous ici? Vous ne le faites pas’ tu vis ici, n’est-ce pas? Et je le regarde comme, ‘Toi ne vivez pas ici. »

King a noté que certains membres de la communauté noire ressentaient une «appréhension» à l’idée de recevoir le vaccin COVID-19. Rock a dit qu’il « ne peut pas attendre » jusqu’à ce qu’il puisse en obtenir un.

« Permettez-moi de le dire de cette façon: est-ce que je prends du Tylenol quand j’ai mal à la tête? Oui, » dit-il. « Est-ce que je sais ce qu’il y a dans Tylenol? Je ne sais pas ce qu’il y a dans Tylenol, Gayle. Je sais juste que mon mal de tête a disparu. Est-ce que je sais ce qu’il y a dans un Big Mac, Gayle? Non. Je sais juste que c’est délicieux. »

King a également observé que Rock «prend clairement COVID très au sérieux», étant donné qu’ils étaient assis à l’extérieur de sa maison dans le New Jersey en hiver comme des «popsicles humains». Rock a recensé les différents membres de l’équipe de production assis hors caméra, notant qu’il était beaucoup plus sûr de s’asseoir à l’extérieur que d’amener 15 personnes qu’il ne connaissait pas chez lui.

En dehors de la thérapie, la quarantaine a apporté de nouvelles leçons au comédien. Rock a appris à nager en 2020, a-t-il partagé.

«J’ai grandi dans une hotte et vous ne pouvez pas nager dans une borne d’incendie», a-t-il plaisanté. «Il y avait quelque chose dans ma tête qui disait: ‘Si je peux apprendre à nager, je peux tout faire.’ Si je peux conquérir cela dans la cinquantaine, je peux tout faire. »