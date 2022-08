Chris Rock n’a pas l’intention d’interagir avec Will Smith de si tôt

Il y a quelques jours, l’acteur hollywoodien Will Smith s’est adressé aux médias sociaux pour présenter des excuses publiques au comédien Chris Rock en raison de sa violente altercation aux Oscars 2022. Dans le court clip, la renommée de Men In Black a révélé qu’il avait essayé de tendre la main au L’humoriste Chris Rock a cependant humblement décliné son geste de réconciliation.

Maintenant, une source proche de Rock a révélé à Entertainment Tonight que le comédien n’avait actuellement aucune intention de parler directement à Will Smith. L’initié aurait suggéré que Smith voulait seulement que Chris Rock accepte publiquement ses excuses. “Il a besoin du pardon du public, pas de Chris”, a déclaré la source soulignant comment l’acteur a démissionné de l’Académie dans son propre intérêt. L’initié a affirmé que Smith avait chronométré plus tôt ses excuses précédentes. Il est important de noter que le comédien n’a pas officiellement annoncé son intention de se réconcilier avec Smith.

Dans la dernière vidéo d’excuses, Will Smith a expliqué pourquoi il ne s’était pas excusé auprès de Rock lors de son discours d’acceptation. Il a dit: «J’étais embué à ce moment-là. Tout est flou. J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler. Et quand il le sera, il tendra la main. Alors je vais te dire, Chris, je t’excuse. Mon comportement était inacceptable et je suis ici chaque fois que vous êtes prêt à parler.

De plus, dans la vidéo d’excuses, Smith a déclaré qu ‘”il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là”. Il a présenté ses excuses à la mère et au frère de Chris Rock, Tony Rock. Il a également exprimé ses excuses à sa famille et à toutes les personnes présentes à la cérémonie de remise des prix pour avoir causé un énorme chahut.

Dans la vidéo mise en ligne vendredi, Will a ajouté: “J’ai profondément des remords et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même.”