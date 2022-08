Chris Rock n’a «pas l’intention de tendre la main» à Will Smith après ses excuses publiques pour la gifle aux Oscars, selon une source

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Rock “n’est pas prêt à parler” à Will Smith malgré ses récentes excuses publiques pour avoir giflé Rock lors de la diffusion en direct de la 94e cérémonie des Oscars en mars.

“Chris n’a pas l’intention de contacter Will”, a déclaré une source à Entertainment Tonight.

Rock, qui est actuellement en tournée, pense que le moment des excuses de Smith est “plus dans l’intérêt de Will”.

“Il a besoin du pardon du public, pas de Chris”, a ajouté l’initié.

WILL SMITH S’OUVRE SUR CHRIS ROCK OSCARS SLAP

Smith a partagé une vidéo sur YouTube vendredi répondant aux questions les plus posées de tout le monde, y compris pourquoi il ne s’est pas excusé auprès de Rock lors de son discours d’acceptation. Après que Smith soit monté sur scène et ait giflé Rock pour avoir raconté une blague sur Jada Pinkett Smith, il a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard”.

“J’étais embué à ce moment-là”, a admis Smith à propos de l’absence d’excuses immédiates auprès de Rock. “Tout est flou.”

L’acteur “Gemini Man” a révélé qu’il avait contacté Rock pour parler de l’incident, mais a affirmé que le comédien n’était pas prêt à s’asseoir avec lui. Il a également passé la vidéo de cinq minutes à s’excuser auprès de Rock et d’autres, dont Rose Rock.

“Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris”, a déclaré Smith. “J’ai vu une interview que la mère de Chris a faite, et, vous savez, c’était l’une des choses à propos de ce moment. Je n’avais tout simplement pas réalisé, et, vous savez, je ne pensais pas, mais combien de personnes ont été blessées à ce moment-là”, a expliqué l’acteur.

DAVE CHAPPELLE OUVRE POUR CHRIS ROCK ET KEVIN HART À NEW YORK APRÈS UN CONCERT DE COMÉDIE ANNULÉ AU MINNESOTA

La mère de Rock, Rose, dit initialement, “Quand Will a giflé Chris, il nous a tous giflés, mais il m’a vraiment giflé.”

“Je veux donc m’excuser auprès de la mère de Chris”, a poursuivi Smith. “Je veux m’excuser auprès de la famille de Chris. Plus précisément, Tony Rock [Chris’ younger brother]. Vous savez, nous avions une excellente relation. Tony Rock était mon homme. Et c’est probablement irréparable.”

Alors qu’il se produisait au Fox Theatre d’Atlanta dans le cadre de son “Ego Death World Tour” vendredi soir, Rock a comparé Smith à l’ancienne co-fondatrice de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, qui est actuellement en poste 28 ans de prison après avoir plaidé non contesté pour homicide volontaire en 2018 à la suite d’une confrontation mortelle à Los Angeles en 2015.

“Tout le monde essaie d’être une putain de victime”, a déclaré Rock, via le magazine People. “Si tout le monde prétend être une victime, alors personne n’entendra les vraies victimes. Même moi, je me fais gifler par Suge Smith… Je suis allé travailler le lendemain, j’ai des enfants.”

Au sommet de sa carrière dans les années 90, Knight était connu pour avoir mis le rap de la côte ouest sur la carte avec le succès massif de “The Chronic” du Dr Dre suivi de “Doggystyle” de Snoop Dogg en 1993. Peu de temps après, il a aidé à négocier un accord pour obtenir la libération de Tupac Shakur de prison et sa signature ultérieure sur le label, avec son “All Eyez on Me” sorti en 1996.

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a-t-il ajouté, des mots auxquels il a fait écho dans une émission précédente lors d’une tournée récente avec Kévin Hart sur “Seules les têtes d’affiche sont autorisées.”

Knight était connu pour sa musique autant que pour son tempérament et aurait été le chef de file d’une série d’accords violents. Shakur était dans la voiture de Knight lorsqu’il a été tué lors d’une attaque au volant à Las Vegas en septembre 1996. Une fusillade similaire a tué le rival de Shakur sur la côte est, The Notorious BIG en mars 1997, Knight étant supposé être le principal suspect. Knight a été condamné pour vol à main armée et agression, et a perdu le contrôle du label lorsqu’il a été contraint à la faillite en 2009.

“Je ne suis pas une victime. Ouais, ça m— fait mal, ma mère. Mais, j’ai secoué ce m— et je suis allé travailler le lendemain. Je ne vais pas à l’hôpital pour un papier découpé”, aurait déclaré Rock à la foule du New Jersey la semaine dernière, via Us Weekly.

Aux Oscars, Rock a fait une blague sur “GI Jane” et a fait référence à la tête chauve de Jada. Pinkett Smith avait déjà évoqué ses problèmes d’alopécie, une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux.

Quelques jours plus tard, le Étoile “Jour de l’Indépendance” a annoncé sa démission de l’Académie des arts et des sciences du cinéma dans une déclaration fournie à Fox News Digital, affirmant qu’il avait “trahi la confiance de l’Académie”.

“J’ai directement répondu à l’avis d’audience disciplinaire de l’académie et j’accepterai pleinement toutes les conséquences de ma conduite”, a-t-il déclaré.

Suite à sa démission, qui a été acceptée par l’Académie, Smith a été interdit pendant 10 ans d’assister aux événements et spectacles des Oscars.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.